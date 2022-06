19:26 - | "Nuestra mesa va a tener que ir funcionando en paralelo con la mesa que acaba de establecer Codelco con los trabajadores, de tal manera que el proyecto de ley avance de manera armónica con lo que ellos vayan discutiendo en esa mesa y otras que se formen%u201D, apuntó la ex diputada

15:24 - | André Sougarret: Nosotros estamos con los tiempos necesarios para que cierre la Fundición Ventanas. No es un cierre inmediato #CooperativaContigo

11:26 - | #CooperativaContigo Andrei Tchernitchin, toxicólogo: "No puede haber zonas de sacrificio en ningún lugar habitable"

11:23 - | #CooperativaContigo Andrei Tchernitchin, toxicólogo: "Hay empresas que producen sustancias que están prohibidas y, sean los causantes de estos problemas u otros, ello no puede ocurrir"

11:22 - | #CooperativaContigo Andrei Tchernitchin, toxicólogo: "Sean privados o públicos, (a las empresas) no les creo, porque en general uno se encuentra con que tratan de ocultar información"

11:14 - | #CooperativaContigo Andrei Tchernitchin, toxicólogo: "Me parece raro que (las autoridades) manden gente que no tiene idea a medir y después, cuando aparecen los resultados inconvenientes, digan que no sabían medirlo"