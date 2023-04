Semana Santa: Más de 45 toneladas de productos ha incautado Sernapesca

Más de 45.000 kilos de pescados y mariscos ha incautado el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) durante la ejecución del Plan Especial de Fiscalización de Semana Santa, de cara al feriado largo de este fin de semana, informó este miércoles la directora nacional (S) del organismo, Soledad Tapia.

"Llevamos 45 toneladas incautadas, principalmente porque no tenían la acreditación del origen legal; es decir, uno no sabe desde dónde viene y, entonces, inmediatamente se incauta para que no esté a disposición de las personas", señaló la autoridad a El Diario de Cooperativa.

"De todo lo que hemos fiscalizado durante esta semana, hasta el día de ayer llevábamos 1.700 toneladas (de productos del mar revisados). Eso es bastante, pero sólo el 5% no estaba cumpliendo (las disposiciones), por lo tanto, son ilegales. Eso es sumamente bueno, porque también nos habla de que hay una mayor conciencia de aquellos que están vendiendo los productos, sobre todo los intermediarios, y también hay un mayor compromiso de la pesca artesanal con los productos que ellos están sacando", agregó Tapia, que llamó a la población a adquirir pescados y mariscos sólo en locales establecidos.