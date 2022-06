Corte ordenó retirar la estatua de Merino del Museo Marítimo de Valparaíso

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió este viernes el recurso de protección interpuesto por el abogado Luis Mariano Rendón y ordenó a la Armada retirar la estatua del almirante José Toribio Merino del Museo Marítimo de Valparaíso.

En fallo dividido, se acogió la acción presentada por víctimas de violaciones a los derechos humanos y estableció que, con la mantención de la estatua, la Armada incurre en ilegalidad al contravenir la garantía de no repetición de delitos de lesa humanidad en el país, que es uno de los principios integrantes de la debida reparación a las víctimas.

"Si bien no puede desconocerse la condición de ex comandante en Jefe del Almirante Merino, no resulta posible, de igual modo, por ser un hecho histórico, público y notorio, que fue precisamente, en esa calidad que este participó y dirigió las fuerzas navales en contra del gobierno de la época, legítimamente constituido y que, a contar del 11 de septiembre de 1973, se instauró en el país un régimen de facto", detalló la decisión.

Además, se sostuvo que en ese periodo Merino "formó parte como miembro de la Junta Militar responsable de muertes, desapariciones y torturas de innumerables personas, de las cuales, a casi 50 años, los tribunales de justicia siguen conociendo, investigando y sancionando, por contarse entre ellos, delitos de lesa humanidad".

Debido a esto, el fallo puntualizó que en Chile hay "un sistema de promoción, protección y reparación en materia de derechos humanos, en el cual se incluye, a la sociedad civil y en particular, a funcionarios y funcionarias públicas, de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad; de modo que, la Armada no se encuentra ajena a la exigencia de reparación integral a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos".

Finalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó "el retiro de la estatua de José Toribio Merino Castro del frontis del Museo Marítimo de Valparaíso y de cualquier otro inmueble o espacio público, en el plazo de cinco días desde que el presente fallo quede firme, debiendo darse cuenta a esta corte de su ejecución".