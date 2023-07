Diputados cuestionan entrenamiento de marinos tras robo de fusiles

Luego del robo de dos fusiles, diputados del oficialismo cuestionaron que los dos funcionarios de la Armada no aplicaran el reglamento establecido, por lo que pidieron que en la investigación del caso se esclarezca el entrenamiento recibido.

Ayer, cuatro sujetos que estaban en las inmediaciones del recinto militar le robaron dos fusiles que portaban los funcionarios de la Armada, quienes hacían guardia en el terreno fiscal.

En una primera información se dijo que los fusiles estaban con balas de salva, aunque luego la Armada aclaró que los funcionarios sí tenían municiones reales, lo que ahora es parte de la investigación.

El diputado socialista Leonardo Soto manifestó que "el reglamento obliga a tener la primera bala de salva y las siguientes letales o de guerra. Los marinos deberían haber sido entrenados en las reglas del uso de la fuerza que les permitirían haber enfrentado esta agresión y este robo utilizando todo su armamento, incluyendo la munición de guerra".

"Si es que no lo hicieron y finalmente terminaron policontusos y sin su armamento de guerra, que hoy está en poder de delincuentes, tendrá que la justicia investigar a fondo y establecer por qué no lo aplicaron (el protocolo): Si hubo falta de entrenamiento, si fueron sorprendidos o en definitiva cuál fue la causa que las reglas que tenían no pudieron ser usadas".

El diputado de RD Jorge Brito, integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara, remarcó que "muy cerca de ese lugar, en la subcomisaría de Gómez Carreño hace tan sólo tres años, también fue sustraída una subametralladora UZI. Es del todo lógico que esto es inaceptable".

La ministra de Defensa, Maya Fernández, confirmó que el robo de armamento a unos funcionarios de la Armada ocurrido ayer en Viña del Mar pasó a manos de la Fiscalía Militar y, además, se ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

La autoridad, que visitó hoy la ciudad jardín, comentó que "hemos hablado permanentemente con el comandante de jefe de la Armada (almirante Juan Andrés de la Maza) y se están llevando todas las investigaciones".

Además confirmó que del "Ministerio de Defensa oficiamos tanto a la Fiscalía Militar como al Consejo de Defensa del Estado. Y ahora hay que esperar que las investigaciones sigan su curso".