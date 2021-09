Gobierno ordenó sumario en la Armada por reseña homofóbica en revista institucional

El Ministerio de Defensa Nacional instruyó este jueves a la Armada de Chile que realice un sumario interno tras la denuncia realizada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), una de las organizaciones LGTBI más potentes del país, sobre un artículo con dichos homofóbicos (ver archivo adjunto) publicado en la centenaria Revista de Marina en febrero pasado.

Mediante una declaración pública, la cartera que encabeza el ministro Baldo Brokurica reconoció que las afirmaciones denunciadas por el Movilh corresponden a un "análisis" del almirante en retiro Miguel Ángel Vergara Villalobos sobre el libro "La revolución sexual global. La destrucción de la libertad en nombre de la libertad", de la socióloga alemana Gabriele Kuby.

Con base en el texto de Kuby, católica conversa y ultraconservadora, la reseña del uniformado (r) replica a los lectores que la escritora "plantea que el objetivo del programa cultural revolucionario - manejado por las élites del poder mundial, con la connivencia de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE)- es la libertad absoluta, sin restricciones naturales ni morales. Se busca liberarse de la tiranía de la naturaleza. Para ello se intenta deconstruir la sexualidad masculina y femenina promoviendo, entre otras cosas, la equivalencia legal de la relación homosexual con el matrimonio (p. 38)".

En otro párrafo repasa que "las agencias de los Estados Unidos y de la ONU emplearon como caballo de Troya la expresión servicios de salud reproductiva, para promover los anticonceptivos, la esterilización y la educación sexual libre de tabúes (p. 112). El gran logro de los derechos reproductivos se alcanzó en la Conferencia de Población de la ONU., realizada en el Cairo, en 1994 (p. 115)".

Posteriormente, Vergara Villalobos sostiene que "un año después se celebró la Conferencia de Pekín, controlada por feministas radicales (p. 118). El documento final no respeta la dignidad humana, trata de destruir la familia, minimiza la maternidad, pretende imponer actitudes sexuales depravadas, promueve la homosexualidad, el lesbianismo, la promiscuidad sexual, etc. (p. 119). Posteriormente, en la Conferencia de Glen Cover, en New York, los activistas radicales lograron imponer su estrategia, transformando los acuerdos de Pekín en tratados internacionales vinculantes; es decir, crearon una nueva realidad social (p. 126)".

Tras conocerse el artículo, Defensa afirmó que los dichos del ex almirante en la revista, fundada en 1885, "no representan en forma alguna el pensamiento de la Armada de Chile" y "queremos afirmar tajantemente que condenamos las descalificaciones emitidas, que no forman parte de los valores que promueven el Gobierno y la Armada de Chile, y lamentamos su publicación".

En esa línea, el ministerio anunció que "se ha instruido a la institución realizar un sumario administrativo para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. A su vez, se instruyó de inmediato bajar del sitio web institucional dicha información".

La cartera, además, aclaró que "la Revista de Marina es una publicación institucional bimestral, que no tiene objetivo académico ni forma parte de la formación de nuestros marinos o militares, así como tampoco el autor del artículo".

Declaración Pública del Ministerio de Defensa Nacional respecto de una denuncia realizada por @Movilh sobre artículo de la Revista de Marina de enero- febrero de 2020 pic.twitter.com/1CHHwLGukw — Ministerio de Defensa Nacional (@mindefchile) September 2, 2021

ACUSACIONES DEL MOVILH

Más temprano este viernes, el vocero del Movilh, Óscar Rementería, apuntó que los dichos de Vergara Villalobos corresponden a "discursos de odio sin precedentes, que promueven la ignorancia, los prejuicios y contenidos falsos, todo lo cual violenta de manera descarada y violenta los derechos humanos, nuestra legislación y los tratados internacionales ratificados por Chile".

En un comunicado, el Movilh acusó que "la Academia de Guerra Naval señala que el libro de Gabriele Kuby explica 'cómo el afán de libertad ha redundado en el libertinaje y en la ideología de género, lo que a su vez ha subvertido la sexualidad humana', tras lo cual procede a resumirlo y validar sus contenidos".

Rementería también acusó que, "lejos de solo resumir o de llamar a una lectura crítica de dicho libro, (Vergara Villalobos) se cuadra con el mismo y con cada uno de sus contenidos".

"Esperamos sanciones ejemplares contra los responsables de este abuso, mientras en paralelo exigiremos a la Armada el retiro inmediato de estos contenidos", recalcó el portavoz.