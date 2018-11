Gobierno descartó cambios en protocolos operativos de Carabineros

Desde el Gobierno aseguraron que no han cambiado los protocolos operativos de Carabineros luego de la muerte del comunero mapuche Camilo Carillanca.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aseguró que "no existe ninguna instrucción propia hacia Carabineros que tenga que ver con un cambio de lo que son los protocolos de operación".

"Carabineros de Chile tiene la obligación constitucional de darle seguridad a la población. En ese marco Carabineros tiene protocolos establecidos de hace muchos años", afirmó la autoridad.

La tensión en la zona continúa e incluso se registró un ataque incendiario en una bencinera de Ercilla. Respecto a esta situación, el subsecretario aseguró que "la reacción de Carabineros fue inmediata, con eso lograron evitar que ese intento no se transformara en un incendio y según la información que me entregaron, hay un detenido en esa acción policial de hoy en la madrugada".

Comando Jungla

En tanto, el timonel del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, respondió al Presidente Sebastián Piñera, quien aseguró ayer viernes, en su visita a la Región de La Araucanía, que el llamado "Comando Jungla" de Carabineros no existe y que es un "invento de los medios".

"Llama la atención que ahora el Presidente diga que no existe un comando que él mismo lanzó en una conferencia de prensa, con una foto donde estaban todos sonrientes. Estaban todos felices con el lanzamiento del Comando Jungla y ahora dice que es una invención", manifestó el presidente del PS.

"Todos vimos cuando el Presidente lanzó el 'Comando Jungla', se sacó una foto, hicieron de esto un festival. Obviamente existe y todavía está operando en La Araucanía y nosotros creemos que no es la forma de dar respuesta a las necesidades de la zona", recordó el senador.

Cabe recordar que según varios documentos, Carabineros usa la denominación "Comando Jungla".

[Audio] Senador Elizalde: Todos vimos cuando el Presidente Piñera lanzó el "Comando Jungla", hicieron de eso un festival https://t.co/oBYU3Y2Y1V pic.twitter.com/iD5EgPIFqC — Cooperativa (@Cooperativa) November 24, 2018

El espaldarazo al Gobierno

En esta línea, la presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI), la senadora Jacqueline van Rysselberghe le entregó el apoyo, y aseguró que el nombre "Comando Jungla" nunca existió.

"El Comando Jungla como tal no existe, son personas del GOPE que se han ido a especializar a Colombia, y a mí me parece bien. No es lo mismo cuidar la seguridad en el centro de Santiago que en la zona de La Araucanía, son situaciones distintas", señaló Van Rysselberghe.

"Por lo tanto, me parece bien que al igual que en cualquier oficio o profesión, quienes la desempeñan tengan la mayor de las preparaciones", agregó la parlamentaria.