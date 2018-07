Operativos policiales: Sólo una de 11 detenciones fue por delitos mayores

Luego de las seis rondas y operativos policiales nacionales ordenados por el Gobierno, un informe del el Departamento de Información Pública y Lobby de Carabineros de Chile confirmó que de los 17 mil detenidos, sólo 1.534 correspondieron a delitos de mayor connotación.

En la denominada "guerra contra la delincuencia" este tipo de operativos es destacado públicamente, y el Presidente Sebastián Piñera aseguró que van a continuar efectuándose.

Según consignó este miércoles La Tercera, los delitos de mayor connotación sólo corresponden a un 8,9 por ciento de la totalidad de aprehensiones, siendo 910 personas detenidas por robo con fuerza (5,2 por ciento de los casos); 482 por violencia intrafamiliar (2,8 por ciento); 16 por violación (0,1 por ciento); 10 por microtráfico (0,1 por ciento); 59 por orden de arresto (0,3 por ciento); 16 por homicidio (0,1 por ciento) y 50 por delitos sexuales (0,3 por ciento).

Los datos entregados por Carabineros además revelaron que el mayor porcentaje de detenciones corresponde a delitos menores (21 por ciento), hurtos (18 por ciento), e infracción a la Ley de Drogas (16 por ciento), lo que representa un total del 55 por ciento de todas las detenciones en este tipo de operativos

El impacto de las detenciones

En esta línea, el director del Laboratorio de Seguridad y ex encargado de Seguridad del Ministerio del Interior, Eduardo Vergara, indicó a La Tercera que el objetivo de los operativos no podía traducirse a la "cantidad de detenidos, sino que al impacto que estas detenciones tienen sobre la seguridad".

"La autoridad de Gobierno debe definir metas y focalizar sobre los delitos que mayor impacto tienen sobre la seguridad. Observamos que el grueso de las detenciones corresponde a delitos de menor impacto y de fácil detención, ligado a hurtos, estafas menores y alcohol", señaló Vergara

El profesional además agregó que "no es que sean irrelevantes, pero la cantidad de detenidos no puede ser la meta de un operativo, sino el impacto de las detenciones sobre la seguridad de nuestras comunidades. Esto no puede ser una estrategia de barrido y guerra, sino una operación táctica, profesional y definida".

Cabe señalar que de los 17 mil detenidos, 11.063 pasaron a audiencia de detención, 4.812 quedaron aprecibidos, 461 pasaron a la cárcel, 264 fueron trasladados al Juzgado de Policía Local y 834 quedaron en libertad.