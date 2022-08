Siches: La PDI y Carabineros dependen de Interior, pero sin duda existe una autonomía excesiva

La ministra del Interior, Izkia Siches, dijo que "tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile mantienen una dependencia del Ministerio del Interior", pero "sin duda, también existe una excesiva autonomía que debe ser trabajada en conjunto".

La semana pasada, la jefa de Gabinete señaló que Carabineros "es una entidad autónoma, y lo que esperamos es avanzar a mayor poder civil por sobre las policías", palabras que fueron cuestionadas y que posteriormente tuvo que salir a aclarar que fue un "error" la interpretación de sus dichos.

Por su parte, la última jornada el Presidente Gabriel Boric indicó en entrevista con CHV que "la ministra lo tiene claro y efectivamente fue una confusión en el momento, es algo que conversamos permanentemente", agregando que "no me cabe ninguna duda que, en el marco de la presión y exposición permanente que existe, cometió una equivocación que no trato de justificar, pero no creo que ella crea que efectivamente es autónoma (la institución)".

"¿Errores de esos hay? Sí. ¿Son indeseables? Sí. ¿Tiene que corregirlos? También", recalcó el Mandatario.

Finalmente, hoy la secretaria de Estado señaló que "tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile mantienen una dependencia del Ministerio del Interior", pero que "sin duda también existe una excesiva autonomía que debe ser trabajada en conjunto".

"Es para ello -continuó- que tenemos dos líneas de acción: una tiene que ver con la reforma a las policías, y la segunda el conformar el Ministerio de Seguridad. Ambas entidades nos van a permitir avanzar en mayor dependencia por parte del poder civil y nos parece que esa es la hoja de ruta adecuada".