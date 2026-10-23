Ejército ascendió por primera vez a una mujer al grado de general

El Ejército de Chile informó este viernes que, en el marco de la designación anual del Alto Mando, la coronel María Soledad Acevedo se convirtió en la primera mujer en 216 años de historia de la institución en ser ascendida al grado de general.

La nueva general de brigada, que asume aquel cargo después de 32 años de servicio en el Ejército, aseveró que "para mí es un orgullo recibir esta responsabilidad tan grande que me entregó la institución y la confianza del mando".

"Durante mis 32 años de carrera he trabajado con profesionalismo, y ahora que asciendo al grado de general de brigada, reafirmo una vez más mi compromiso con la institución, que me ha entregado todo para desarrollarme y aportar a la sociedad", manifestó Acevedo.

"Estoy orgullosa de vestir el uniforme militar -continuó la general-, y espero estar a la altura de este compromiso profesional, donde además represento a todas las mujeres del Ejército, coronando una trayectoria que iniciaron aquellas mujeres de hace 52 años, en la Escuela Femenina Militar".

La hasta hoy coronel Acevedo encabezaba la Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud del Ejército -dependiente de la División de Salud institucional-, y con su nuevo grado, pasará a ser la nueva directora de Finanzas de la institución.

Previamente, la general se desempeñó en la División Logística del Ejército, como directora de la Central Odontológica de la institución, y jefa del Departamento de Finanzas de la División de Salud.