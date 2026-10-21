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Expresidente Boric asistió a conmemoración de 120 años de la FECh con su hija

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El expresidente Gabriel Boric asistió esta jornada junto a su hija Violeta en coche a la ceremonia de conmemoración de los 120 años de la Federación de Estudiantes de Chile (FECh).

El acto se celebró en el Salón de Honor de la Casa Central de la U. de Chile y también contó con la presencia de la primera presidenta mujer de la FECh, Marisol Prado -que ocupó el cargo en 1997-, y la actual presidenta Laura Mlynarz, estudiante de Ingeniería Civil Hidráulica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.

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