UDI dio "vuelta la página" tras reunirse con Piñera por molestia con el cambio de gabinete

Una comitiva de la UDI liderada por la presidenta Jacqueline van Rysselberghe -acompañada por el secretario general, Jorge Fuentes, y el senador Juan Antonio Coloma- llegó a La Moneda para reunirse con el Presidente Sebastián Piñera y abordar el polémico cambio de gabinete de la semana pasada.

Desde el gremialismo cuestionaron el ajuste del equipo ministerial porque consideraron que el gabinete se cargó hacia Renovación Nacional, ya que ingresó un militante de la colectividad (el canciller Teodoro Ribera), un ex militante (el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet) y un cercano a la tienda (el ministro de Salud, Jaime Mañalich) mientras que no ingresó ningún militante ni cercano a la UDI.

Tras el encuentro, la senadora aseguró que tuvieron una conversación franca para aclarar los puntos y sostuvo que esa es la manera de resolver los conflictos.

"Soy médico especialista en psiquiatría, por lo tanto entiendo que los conflictos, las diferencias, se resuelven conversando y hablando francamente sin dobleces y eso fue lo que hicimos con el Presidente", sostuvo.

"Hubo la buena voluntad del Presidente de escucharnos, nosotros también de plantear nuestras posiciones legítimas también y poder acercar y entendernos de por qué había pasado lo que había pasado lo que había pasado y me parece que esa es la forma de resolver los conflictos (...). Yo creo que se da vuelta la página", enfatizó.

Según trascendió, se prevé un posible cambio de subsecretarios en el corto plazo, en el que la UDI pretende colocar a varios de los suyos.

Desbordes: RN no tiene ningún conflicto

Esta reunión de la senadora UDI con el Presidente llamó la atención ya que para este miércoles están citados los presidentes de los partidos de Chile Vamos para dialogar con el Presidente Piñera.

Con todo, la tensión entre la UDI y RN se mantiene latente y casualmente el presidente de este último partido, Mario Desbordes, también fue a La Moneda para reunirse con la ministra Cecilia Pérez.

Tras el encuentro, Desbordes sostuvo que "RN no tiene ningún conflicto, no hemos reclamado nada, no hemos pedido nada, RN no pidió cambio de gabinete, RN no propuso a nadie, yo no mandé un solo nombre para un eventual cambio de gabinete me limité a esperar la decisión presidencial y apoyar lo que el presidente decidiera".

"Me enteré del cambio de gabinete igual que la UDI, Evópoli, que el PRI, esa mañana, una hora antes y por lo tanto RN no necesita que el Presidente nos pida nada, estamos cuadrados con él y con el trabajo que está haciendo", agregó.