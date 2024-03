Gobierno conmemorará este lunes su segundo aniversario

Este lunes se cumplirán dos años desde la llegada del Presidente Gabriel Boric a La Moneda, por lo que el Gobierno prepara un despliegue territorial en el que cada región del país será visitada por al menos un ministro.

El Mandatario sostuvo a su gabinete que los dos años restantes de Gobierno no son para hacer promesas, sino para cumplirlas. En esa línea, Boric explicó que los esfuerzos estarán puestos en aprobar la reforma de pensiones y el nuevo pacto fiscal.

No obstante, desde el interior del Ejecutivo consideran que la "intransigencia" por parte de la derecha es un obstáculo para concretar sus iniciativas.

Al respecto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, explicó en Chilevisión que "tenemos que lograr finalmente decir: salgamos de las trincheras, los procesos constituyentes fueron una gran lección, que las trincheras no ayudan a hacer avanzar al país, no resuelven los problemas y no destraban los grandes conflictos políticos e institucionales, y tampoco la posición de trincheras va a destrabar un tema tan sensible como es la cuestión de la seguridad social y de las pensiones de los actuales y futuros jubilados y jubiladas".

"Entonces, tenemos que lograr recoger esa experiencia para no solo convencer de lo importante, que es el diálogo, sino que también entender que, si no hay acuerdos, el costo no va a ser ni para el Gobierno ni para los parlamentarios, el costo es para las personas", complementó la portavoz dle Ejecutivo.

En esa misma línea, el jefe de bancada del Partido Socialista, el diputado Daniel Manouchehri, explicó que "el Gobierno debe sacar adelante la reforma de pensiones y poner un especial énfasis en el crecimiento económico, el fortalecimiento del capital humano, con la educación y la salud, y la seguridad de las personas, ahí debe estar el foco".

"El Gobierno tiene todo un segundo tiempo para concretar avances para el país, se ha ido de menos a más. Tuvo un proceso complejo de instalación, se ha topado con una oposición intransigente, que solo está disponible discursivamente en los acuerdos, pero en la práctica no se mueven un milímetro de sus posiciones. Es importante que el país avance, y eso va a requerir que todos pongamos los intereses de la gente por delante", añadió el legislador socialista.

Por otro lado, un estudio de IdeaPaís determinó que del programa de Gobierno presentado en las elecciones 2021, solo se ha concretado el 15,5% de los compromisos. Pese a que en materia de seguridad se ha cumplido con un 30%, se destaca que en 2023 dicha cifra estaba en 3%, lo que evidencia un giro de timón en las prioridades.

OPOSICIÓN ACUSA "UNA AGENDA MÁS BIEN IDEOLÓGICA" DEL GOBIERNO

No obstante, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, indicó que "el problema que teníamos con este Gobierno ha sido que han presentado una agenda más bien ideológica, que no se hace cargo de los problemas cotidianos de las personas. Hoy tenemos un millón de cesantes, largas listas de esperas, un problema migratorio no regulado, la delincuencia desatada, pareciera que el Gobierno está en una agenda paralela".

"Entonces, mientras no entiendan de que tienen que renunciar al octubrismo y a su anhelo inicial de refundarlo todo, van a seguir fracasando. Nosotros estamos disponibles para avanzar en materia que a los chilenos les haga sentido y los acongojen. De hecho, la agenda de delincuencia ha sido básicamente llevada por los partidos de oposición", agregó el parlamentario de Chile Vamos.

En el mismo estudio de IdeaPaís se destaca también el rol del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el control de la inflación y en la implementación de los planes Chile Apoya e Invirtamos en Chile.