Obispo Duarte: “Soy inocente de lo que se me acusa”

El obispo emérito (E) de Valparaíso Gonzalo Duarte, se refirió a las acusaciones en su contra por abuso sexual, las que cobraron fuerza en medio de su renuncia al obispado de Valparaíso, aceptada por el papa Francisco.

En entrevista con Quintavisión, Duarte indicó que "soy inocente de lo que se me acusa. A lo mejor siendo joven me creí la muerte, eso es prefectamente posible pero yo nunca he abusado, o (cometido) actos de connotación sexual".

Respecto de Sebastián del Rio, quien lo acusó de actos de connotación sexual cuando este se encontraba en el departamento de Duarte, acusación que se plasmó en una carta al Vaticano, el obispo (E) explicó que "él iba mucho a mi casa, entonces yo le digo: Sebastián, ven conmigo te voy a pedir un favor. Me vas a pasar aquí un poco de calorub".

"Me levanté la camisa nomás. (Le dije) échame calorub porqué tengo un problema (...) Fue eso nomás, nada más, y eso no apareció hasta dos o tres años después cuando cambió mucho la historia", relató Gonzalo Duarte. "Fue un tema que mirado con el tiempo, fue un error", precisó.

Sobre las publicaciones de prensa de las últimas semanas, Duarte reflexionó: "¿Qué víctimas tengo yo? Niego absolutamente actos de connotación sexual de mi parte, niego absolutamente amenazas".

"(Abusos en términos de poder) es posible, ¿Hoy que es abuso de poder? Cualquier cosa es abuso de poder. Un papá reta a un niño, o lo castigan en el colegio es abuso de poder", concluyó el obispo (E) de Valparaíso.