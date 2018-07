Dávalos arremete contra fiscal Moya: "Seguramente quiere postular a algún matinal o a Caso Cerrado"

Una nueva audiencia en el marco del caso Caval está programada para este viernes y sus protagonistas están en el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua. Entre ellos, Sebastián Dávalos, que a su llegada arremetió contra el fiscal del caso, Sergio Moya, quien afirmó a La Tercera que "Compagnon y su abogado me dijeron que su primera defensa se pagó desde Presidencia".

"Seguramente quiere postular a algún matinal o a Caso Cerrado (programa televisivo de conflictos domésticos de la jueza cubana Ana María Polo). Yo creo que el fiscal Moya debería actuar con responsabilidad y si él en algún momento, según él, estuvo frente a un ilícito, lo que debió haber hecho es denunciar y no ahora salir hablando por los medios", afirmó el hijo de la ex Presidenta Bachelet.

Un indignado Dávalos agregó que "a mi nadie me ha pagado nada, y sigo pagando abogados de mi bolsillo y me da rabia. Me parece de verdad que es tremendamente bajo que a estas alturas sigan mintiendo. Llevan tres años mintiendo, tres años en que dijeron que Caval tenía de todo y no han podido demostrar nada. Que Moya mejor se vaya para la casa".

El episodio, según Moya

En la entrevista en La Tercera, el fiscal Moya aseguró que "en las diferente reuniones, ellos (los primeros abogados de Compagnon, Felipe Polanco y Jessica Norambuena) me manifestaron que hubo un incidente, en el cual el matrimonio Dávalos Compagnon fue informado por parte de la abogada Norambuena que le daba las gracias por haberle cancelado los honorarios de Caval, y ellos le manifestaron que no le habían pagado ningún honorario. Entonces ellos me dijeron que hicieron una pesquisa para determinar de dónde había salido esa plata y, según ellos, habían salido de gastos reservados de la Presidencia de la República".

Luego, el persecturor agregó que "esto me lo dicen a mí Garafulic y Natalia Compagnon, en esta misma oficina, y me agregan que ellos cuando se enteran de esto, tomaron sus fondos personales y se la fueron a entregar al gabinete a la señora Ana Lya Uriarte, diciéndole que por qué se molestan en pagar a sus abogados. Compagnon y su abogado me dijeron que su primera defensa se pagó desde Presidencia, pero que devolvieron el dinero".

Las nuevas audiencias en el caso Caval

La audiencia de este viernes en Rancagua es para definir la reformalización de Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, por eventual infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. La reformalización de Mauricio Valero quedó para el día 17 de agosto, mientras que el apercibimiento de cierre en la arista estafas será programada en una fecha a definir.

Todo, luego de que esta semana, en la arista madre del caso Caval, Natalia Compagnon fuera condenada por delitos tributarios.

En esa audiencia, Dávalos y el socio de Compagnon, Mauricio Valero, fueron absueltos. Este último no llegó a la audiencia de apercibimiento de este viernes, por estar con licencia por una sintomatología cardiaca.