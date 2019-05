Gobierno dejó en manos de los senadores decisión sobre Dobra Lusic

El Gobierno decidió mantener el nombramiento de la cuestionada jueza Dobra Lusic como candidata para la Corte Suprema y dejó en manos de los senadores la decisión, pese a las peticiones surgidas incluso desde el oficialismo para "reevaluar su apoyo".

Tras el comité político, la ministra vocera del Gobierno, Cecilia Pérez, explicó que "hemos respondido a un mandato constitucional que tiene el Presidente de la República y donde participan los tres poderes del Estado: el Poder Judicial, con el nombramiento de una quina; el Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, con una proposición al Senado; y éste, a través del Poder Legislativo, con el pronunciamiento de los senadores".

La secretaria de Estado enfatizó que "en eso nosotros vamos a perseverar, son los senadores quienes van a tener que determinar en conciencia si aprueban o no el nombramiento de la magistrada para poder acceder a la Corte Suprema".

En tanto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, apuntó que "como ya expresó el Presidente Piñera y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, le corresponde al Senado ahora, en su Sala, pronunciarse acerca del planteamiento o de la propuesta que se ha hecho sobre la ministra de la Corte de Apelaciones Dobra Lusic, así que le corresponde al Senado tomar su decisión".

Suprema: Si hubiésemos conocido antecedentes podría haber sido diferente

La Corte Suprema convocó a un pleno extraordinario para analizar la situación de la ministra Lusic, quien busca ocupar el cargo dejado vacante por Milton Juica.

Este fin de semana, la fiscal Carla Troncoso confirmó que la jueza realizó gestiones a favor del operador político John Campos, para posicionarlo como notario suplente en 25° Notaría de Santiago y como notario interino en la 5° Notaría de San Miguel.

Al respecto, el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, aseguró en Radio Pauta que "nosotros elaboramos esta quina, (...) luego viene la etapa del Senado. Quienes tienen que tomar la decisión son los señores senadores y las señoras senadoras, entonces, ellos tendrán que decidir de acuerdo con el conjunto de antecedentes que hasta este momento se han reunido".

Cisternas añadió que "nosotros ya no podemos hacer nada, no podemos ir más allá de eso. Si estos antecedentes hubiesen estado sobre la mesa cuando nosotros hicimos la cinquiena, a lo mejor, no lo afirmo, podría haber sido diferente el resultado".

Cuestionamientos en el mundo político

La resistencia a la designación de Dobra Lusic va creciendo en el mundo político, tanto en el oficialismo como en la oposición, donde algunos han adelantado su voto en contra y otros solicitaron que se reconsiderara el nombramiento.

La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, expresó que "nosotros lo que hicimos fue presentar nuestras aprehensiones, que en un escenario además donde está fuertemente cuestionada toda la institucionalidad. Creemos que acá, en el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, debiera existir un consenso amplio y respaldado por todos los sectores".

A su vez, el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre afirmó que "lo que le pediría al Gobierno del Presidente Piñera, particularmente al ministro (de Justicia, Hernán) Larraín, que ha estado negociando esto, es que reconsidere el nombre, creo que es algo que todavía puede hacer, puede sacar el nombre y proponer otro nombre de la quina al Senado. No tiene por qué exponerse a un rechazo, creo que hoy día perfectamente se puede caer el nombre de Lusic".

La ministra Lusic necesita el apoyo de dos tercios del Senado, es decir, 29 votos, para llegar al máximo tribunal.