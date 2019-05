Magistrados por caso Lusic: Llevamos años intentando cambiar el sistema de nombramientos

La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Soledad Piñeiro, comentó en El Diario de Cooperativa la fallida designación de la jueza Dobra Lusic a la Corte Suprema, cuyo nombre fue retirado por el Gobierno a minutos de ser votado por el Senado.

La jueza de la Corte de Apelaciones de Valdivia afirmó que "llevamos muchísimos años intentando cambiar el sistema de nombramientos. Desde hace algunos meses, desde octubre del año pasado, estamos en conversaciones con el Ministerio de Justicia y con una mesa técnica que se formó al efecto para hacer un diagnóstico sobre cuáles son las mejoras y modificaciones bastante sustanciales que se deben realizar".

Piñeiro remarcó que "para nosotros son cuestionables todas las formas en que se ha desarrollado cualquier procedimiento de nombramiento y que sean visto reflejados en este caso, que es el que no sean ni las capacidades ni las condiciones de la persona las que primen, sino que se tenga que acudir a conversaciones, a amiguismos de este tipo para poder llegar a ocupar cualquier cargo".

"El sistema de nombramientos es tan antiguo, es tan arcaico, sin adaptación a la modernización del Poder Judicial, que contempla requisitos vagos e insuficientes para poder seleccionar candidatos. Entonces, dejándose un espacio abierto, qué nos queda: para poder resolver 'yo soy el mejor o por favor escójame a mí' es ir a conversar con las personas y eso se ha naturalizado de alguna manera y eso es muy grave", añadió.

La presidenta de la Asociación de Magistrados enfatizó que "no es para nosotros una sorpresa entender de que para poder, con claridad, tener alguna opción de llegar a un cargo, la mayoría de las veces es necesario conversar con otras autoridades, más allá de las simpatías políticas".

"Los méritos que ella (Lusic) tiene específicamente, aparte de conocerla más bien por la prensa, los desconozco, así que no puedo decir ni si ella, de los cinco que iban en la quina, es la mejor o no, ni menos hablar respecto de las otras personas. Eso es algo que podría ser público y nosotros conocer sus curriculums y podríamos conocer por qué van ellos y no van los otros 20 ó 15 más que postularon. Eso es una falla en el sistema", precisó Piñeiro.

La representante de los jueces de Chile concluyó que "si el sistema, que es incompleto y que es arcaico, lo que propicia es la necesidad de tener que conversar con otras personas, entonces, abre una puerta a la necesidad de una negociación: yo hablo por ti, tú hablas por mí".