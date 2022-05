Karina Oliva: "La presunción de inocencia es un derecho"

Tras seis meses de silencio público, luego de que en la última semana de su campaña senatorial se denunciaran irregularidades en el manejo de las platas de su postulación a la Gobernación Metropolitana, Karina Oliva dio una entrevista en televisión para defender su inocencia y asegurar que, pese al escándalo, no se retirará de la política.

"Reconozco que estos meses he llorado, que no lo he pasado bien... Han sido meses difíciles, pero igual me he ido convenciendo de que uno la política no la puede dejar, y que más allá de los momentos difíciles, uno sigue haciendo política y trabajando políticamente", señaló Oliva a "Meganoticias", de MEGA.

"NO SOY VÍCTIMA"

"Hoy día mi trabajo político es mi defensa: mostrar mi inocencia, demostrar que todo lo que se dijo de mí no es correcto (...) Yo creo algo profundamente, en términos de la institucionalidad democrática: la presunción de inocencia es un derecho", añadió la ex líder frenteamplista, que fue expulsada del partido Comunes.

"También tengo que hacer un reconocimiento a todos los errores cometidos; yo aquí no soy víctima", añadió, aunque aseguró que en su campaña a gobernadora "no hubo sueldos millonarios ni objeción a las prestaciones de servicio" de sus colaboradores.

Consultada sobre la coordinación de su campaña con la de Gabriel Boric, a propósito de la especulación de que, vía Giorgio Jackson, pudieran haber llegado dineros suyos a esta última, señaló no tener información.

"Yo no tuve contacto con el (hoy) ministro (Jackson). La que tiene que contestar eso es Carolina García", señaló Oliva en alusión a su propia ex jefa de campaña, figura a la que apuntó en más de una ocasión.

"NUNCA MÁS" HABLÓ CON BORIC

Karina Oliva contó que, luego de que en noviembre Gabriel Boric le quitó públicamente el apoyo en miras a la senatorial, "nunca más" habló con él.

"Yo puedo entender que el candidato presidencial en ese momento tomara distancia frente a las acusaciones. Sin embargo, a mí me hubiese gustado no enterarme por la prensa; me hubiese gustado (que enviara) un WhatsApp, (hiciera) una llamada, que me preguntara: ¿Es cierto, puedes demostrar que es falso lo que se dice?", lamentó.