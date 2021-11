Gabriel Boric le retiró el apoyo a Karina Oliva: Llamó a votar por los otros candidatos de Apruebo Dignidad

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, le retiró públicamente el apoyo a Karina Oliva en su postulación senatorial por la Región Metropolitana.

En medio de una actividad en la comuna de Lo Espejo, en el último día legal de campaña en miras a los comicios del domingo, el reportaje publicado en la víspera por Ciper fue tema ineludible: siete militantes del partido Comunes que colaboraron con la campaña de Oliva a la Gobernación Regional Metropolitana presentaron boletas rindiendo 137 millones de pesos, convirtiéndose en los mejor pagados desde que el Servel lleva registro.

Profundizando en su reacción inicial, de anoche en redes sociales, Boric declaró: "Me parece grave y nosotros no vamos a tener defensas corporativas frente a situaciones de esta gravedad. Me parece inaceptable".

"No puede haber enriquecimiento con platas públicas. En eso quiero ser absolutamente claro: cuestiones de estas características son inaceptables, vinimos a cambiar estas prácticas", señaló el diputado de Convergencia Social.

"Si empezamos a ceder espacio a estas prácticas, todo se va a ensuciar; éste es un tema de principios", remarcó el abanderado, señalando que "hay un reproche" a este tipo de situaciones, que "sucedan en la vereda del frente o la nuestra son inaceptables".

Como consecuencia de todo lo dicho, Boric dijo que comparte la actitud que han tomado los otros partido de Apruebo Dignidad, que es llamar a votar por los otros candidatos del bloque en la senatorial metropolitana: "Una persona que está cuestionada de esta manera no cuenta con mi apoyo", sentenció.

Boric por Karina Oliva: “Lo que han hecho partidos de AD de llamar a votar por las otras candidaturas es lo correcto. Una persona que está cuestionada de esta manera no cuenta con mi apoyo” @Cooperativa pic.twitter.com/mJFGUkqxGu — Valentina Godoy B (@valegodoyb) November 18, 2021

Provoste pide explicaciones de Boric

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), emplazó a Boric por este hecho, manifestando que "sería muy importante tener una explicación de verdad del candidato de esa coalición, de Gabriel, creo que una vez más Gabriel tiene que salir a dar explicaciones por los problemas de su coalición".

"Yo creo que lamentablemente esto no es un hecho aislado, porque nosotros ya lo habíamos visto con la situación cuando ellos decían que se rebajaban sus sueldos, pero en realidad se lo entregaban a un fondo para ellos mismos", agregó.

La senadora indicó que "en el día de ayer la prensa ha dado a conocer las reuniones secretas que el candidato ha tenido con distintos sectores empresariales y yo creo que Chile necesita más transparencia, no menos transparencia y lo que ellos ofrecen hoy día es claramente menos transparencia".