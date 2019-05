Fiscal Sergio Moya: Arias usaba investigaciones para ensalzar su imagen

El fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, aseguró en Cooperativa que una de las razones por las que denunció a Emiliano Arias es que usaba las investigaciones para "ensalzar su imagen y sacarle un provecho personal".

En conversación con El Diario de Cooperativa, Moya indicó que no tiene porque sentirse "con o sin el respaldo del fiscal nacional, yo no soy un fiscal ni de Arias ni de nadie, yo soy un fiscal de la República, que cumple unas funciones y por eso denuncié al fiscal Emiliano Arias, porque él incurrió en diversas infracciones".

"Que hayan retirado de esta región la causa de los ministros, la causa de las iglesias, la causa del alcalde de Rancagua del Teatro Regional, la causa de las listas de espera, es algo que a mí me parece una medida absolutamente prudente y adecuada", planteó.

Moya añadió que "parte de lo que yo denuncio respecto del fiscal regional Emiliano Arias es que él hacía un uso personal de estas investigaciones para de alguna manera ensalzar su imagen y sacarle un provecho personal y ajeno a lo investigativo".

"Las causas son de la Fiscalía, no de los fiscales", sentenció el persecutor.

Relación con Carabineros

Además, el fiscal descartó haber avisado a Carabineros sobre el allanamiento realizado por la Operación Huracán, como denunció el capitán (r) Leonardo Osses, imputado por el caso.

Moya aseguró que no se comunicó con los funcionarios policiales "en ningún caso, porque yo no tenía conocimiento de que esa investigación estaba en curso (...) yo no tenía como saber que iba a haber un allanamiento y por lo demás, yo a Osses lo vi una sola vez".

"Si yo les hubiese dado una alerta a ellos de que iban a ser allanados, el allanamiento de la PDI que logró incautar todos los equipos y toda la información no habría sido exitoso como lo fue", dijo.

Junto a eso, indicó que conversó "con Bruno Villalobos acerca de mi operación, la Operación Andes, que tenía por objeto pesquisar y detener a estas personas que mataron a un policía argentino y además supuestamente interceptaron un traslado de armamento de Argentina a Chile".

"Hablamos sobre la aplicación Antorcha, sobre la efectividad de la misma (...) plantee que tenía dudas sobre la efectividad de la aplicación y ahí es cuando yo ordeno una prueba que se realiza el 19 de enero del 2018 en la Fiscalía de O'Higgins", planteó.

En tanto, el abogado José Luis Andrés, que representa a Emiliano Arias, se refirió al correo que Moya envió en 2017 al mayor (r) de Carabineros Patricio Marín dándole instrucciones cómo elaborar un informe y que fue entregado al fiscal Eugenio Campos.

"A nosotros nos llegó eso en un correo electrónico uno de los días que estábamos declarando, se imprimió, se vio lo que era, nos dimos cuenta de la gravedad y yo redacté la denuncia que se presentó esa misma mañana ante el fiscal Campos. Es más, se va a poder corroborar si es cierto o no, buscando el respaldo de este mismo correo en aquellos que están incautados. Nosotros no conocíamos esta evidencia antes de que nos llegara", planteó.

Defendió cadena de custodia

Moya también se refirió a las pruebas de la causa por presunta corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua que mantenía en su casa y que fueron descubiertas en un allanamiento.

El persecutor relató que "me contactan desde la PDI y me dicen que me quieren hacer entrega de una serie de evidencias de la causa, dado que yo era el fiscal del caso y no es anormal que un fiscal traslade por mano evidencias para ser periciadas".

"Yo no me iba de inmediato a Santiago, tengo mi domicilio en Rancagua y tenía que trasladarme a Santiago (...) no es nada excepcional que un fiscal traslade evidencia, porque no se pueden enviar por correo", precisó.

"Estaban selladas y si hay alguna duda respecto de la integridad de esas pruebas, se pueden revisar con los softwares forenses respectivos", dijo Moya.