Fiscales piden "más firmeza" del Gobierno ante amenazas a Chong: "No queremos colegas asesinados"

La Asociación de Fiscales de Chile exigió en Cooperativa "más firmeza" al Gobierno frente a las amenazas sufridas por la fiscal Ximena Chong, quien lidera la investigación por el incidente en que un adolescente de 16 años fue empujado al Río Mapocho por un funcionario de Carabineros.

La persecutora cuenta hoy con protección de la PDI en su hogar, hasta donde la noche del martes llegaron dos sujetos a dejarle una carta mediante la cual amenazan contra su integridad sicológica y física, debido a que -dice la misiva- funcionarios "corruptos" como ella "no tienen cabida en nuestra nación", por lo que -advierten- tomarán las "medidas necesarias, sean cuales sean, para defender nuestro país".

Incluso la mañana de ayer miércoles, cuando ya se había instalado personal de la PDI en el lugar, un sujeto en moto dio varias vueltas por la casa de Chong, quien tras ser controlado reveló ser un teniente coronel de Carabineros, identificado como Freddy Vergara. Ambos hechos, que son investigados, de momento no pueden ser vinculados.

"Los mecanismos de protección nunca van a ser perfectos, en eso estamos absolutamente claros. Entiendo que se han tomado medidas para protegerla a ella y su entorno familiar, pero fuera de eso esperamos además que se investiguen todas las situaciones que le ha tocado vivir", dijo en conversación con El Diario de Cooperativa el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe.

El líder del gremio manifestó que como organización están "bastante preocupados": "Creemos que esta situación de amenazas no se puede normalizar, no lo podemos mirar como parte de la pega. Estas son situaciones graves, delicadas, y precisamente lo que creemos que hay que hacer es actuar con firmeza para evitar que estas situaciones se repitan y que sigan escalando. No queremos tener el día de mañana fiscales asesinados".

"Ella está pasando por esto solamente por el hecho de hacer su pega", subrayó Uribe.

"A mí me cuesta ver el respaldo del Gobierno en esta materia. Quiero recordar que el encargado de mantener el orden público y tratar de que estas situaciones no pasen es el Gobierno, es la autoridad política, y me gustaría ver más firmeza en el rechazo a todas las situaciones que ha vivido la fiscal Chong", agregó.

"Es el momento de actuar para impedir que esto escale", sentenció.

RECHAZO A DICHOS DE MOREIRA

Al mismo tiempo, el presidente de la Asociación de Fiscales fustigó al senador de la UDI Iván Moreira por bajarle el perfil a las amenazas recibidas por la fiscal Chong.

Consultado ayer por 24 Horas, Moreira consideró "muy normal" las situaciones que ha vivido la persecutora: "Cuando uno provoca políticamente se expone a este tipo permanente de amenazas", minimizó el senador de la República.

"A lo mejor el senador Moreira se mueve en un mundo donde amenazarse unos a otros, los seguimientos, ir a dejar amenazas a las casas y ese tipo de situaciones es absolutamente normal, pero nosotros somos profesionales que estamos haciendo nuestra pega. En ese sentido no tiene ningún sustento lo que está diciendo, no contribuye nada, es una tontería", respondió Uribe en Cooperativa.

Moreira ha sido un crítico recurrente contra la Fiscalía, que hace años llevó una investigación penal que lo imputó por la facilitación de boletas ideológicamente falsas al grupo Penta, que el senador utilizó para ocultar aportes ilegales de 35 millones de pesos a su campaña senatorial de 2013, en el bullado caso recordado por el "raspado de olla". En la causa el UDI evitó ir a juicio oral, en enero de 2018 acordó una suspensión condicional del procedimiento y en febrero de 2019 fue sobreseído definitivamente por la Justicia.