Tribunal ordenó prisión preventiva de Jorge Huenchullán, werkén de Temucuicui

El Juzgado de Garantía de Collipulli decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra el werkén Jorge Huenchullan, que es acusado de los delitos consumados de tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia de municiones.

La presentación de los delitos se realizó luego de que el comunero mapuche estuviera varias semanas internado por Covid-19 en el Hospital de Victoria.

Tras ser dado de alta, fue detenido en las afueras del recinto hospitalario por un contingente policial, situación que llevó al Juzgado de Garantía de Collipulli a aceptar un recurso de protección interpuesto por su defensa, determinando así su formalización para hoy.

El fiscal Felipe González señaló que dentro de las diligencias investigativas se pudo dar cuenta que "el grupo familiar del señor Huenchullán contaba con una gran cantidad de bienes a los cuales no podía justificar la forma en cómo los pudieron obtener".

"Se pudo establecer que ellos no tenían iniciación de actividades y tampoco podían justificar algún tipo de renta, lo que no se condecía con el valor de los bienes, en particular de los vehículos que sobrepasaban los 10 millones de pesos cada uno", agregó el persecutor.

GOBIERNO ESPERABA ESTA RESOLUCIÓN

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, esperaba esta resolución porque "es lo que corresponde para una persona que ha estado prófuga, que está ligada al narcotráfico".

Asimismo, el jefe de gabinete indicó que "ha sido más que acreditado que el fuego que se generó el día del allanamiento de su casa en Temucuicui costó la vida del inspector (Luis) Morales", funcionario de la PDI que falleció en enero de este año.

El imputado deberá cumplir la medida cautelar en la cárcel de Angol por un plazo de 45 días, mismo tiempo que se entregó para el desarrollo de la investigación.

LA VERSIÓN DE LA DEFENSA

En un inicio, la abogada del comunero, Karina Riquelme, explicó que presentó una orden de no innovar en la causa porque "este fiscal lo que hizo fue defraudar los principios del sistema procesal que requieren buena fe" al no avisar del procedimiento efectuado el lunes.

"Se me pudo haber notificado, la Fiscalía no lo hizo, y esto tuvo como consecuencia que yo no pudiera estar con mi representado, a su lado ese día, y que se llenara el hospital de policías innecesariamente", aseguró.