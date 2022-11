Ministra de Justicia: El Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos busca disminuir la pobreza de mujeres y niños

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, salió al paso de las críticas de entidades financieras al proceso de implementación del nuevo Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que comenzó a regir el sábado pasado con medidas para favorecen el cumplimiento de los pagos.

"Creo que ha habido una expectativa por parte de los bancos de que íbamos a tener poblado el registro, quizás, de manera inmediata y esto se está tomando un tiempo, que son los tiempos del Poder Judicial, que necesita liquidar las deudas y que los jueces puedan entregar la información oficial", dijo la secretaria de Estado en conversación con Lo Que Queda del Día, de Cooperativa.

La titular de Justicia detalló que "ayer recién empezaron a llegar los primeros casos, las primeras personas, y esperamos que de aquí a la próxima semana el Poder Judicial ya va a haber enviado una mayor cantidad de casos que permitan ir poblándolo".

"Es un proceso que va a ir tomando un tiempo, hasta que tengamos el grueso de todos los deudores que estén ingresados", sostuvo Ríos, precisando que para eso "va a pasar un par de semanas, seguramente".

En ese sentido, Ríos afirmó que "el Poder Judicial está informando todos los días las causas que están llegando; cada noche envía un archivo al Registro Civil con las causas que van siendo ingresadas desde los distintos tribunales a lo largo del país".

El funcionamiento y la administración del nuevo listado de deudores está a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Las personas ingresarán al sistema cuando adeuden, total o parcialmente, al menos tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas.

"Lo que se busca con este registro es que las personas paguen las pensiones de alimentos; disminuir los niveles de pobreza, fundamentalmente madres y niños pequeños que no tienen esos registros; y es un incentivo para que las personas que no han pagado se puedan poner el día, porque la idea es que también puedan salir del registro y no quedarse eternamente", destacó la ministra.

ELECCIÓN DEL FISCAL NACIONAL "NO ES UN GALLITO" ENTRE EL GOBIERNO Y EL CONGRESO

Ríos, cuya gestión ha sido cuestionada en la oposición, ha desplegado junto a sus pares de Interior, Carolina Tohá, y de la Segpres, Ana Lya Uriarte, intensas gestiones para conseguir los 33 votos que se requieren en el Senado para visar al abogado José Morales como nuevo fiscal nacional.

Para el miércoles 30 de noviembre fue fijada la sesión especial en la que la Sala de la Cámara Alta votará si el candidato elegido por el Presidente Gabriel Boric asumirá o no como titular del Ministerio Público por los próximos ocho años, en reemplazo de Jorge Abbott.

Dos días antes, el lunes 28, Morales expondrá ante la Comisión de Constitución del Senado, a partir de las 10:00 horas, instancia en la que será presentado por la ministra de Justicia.

"Esperamos que el Senado pueda aprobar la propuesta del Presidente. El Presidente lo ha planteado: este es un tema prioritario para el país. El Ministerio Público cumple un rol fundamental para la persecución penal, que es la preocupación número uno de los chilenas y las chilenas. Entonces, esperamos que esto sea un proceso institucional y que todos los senadores puedan reflexionar y hacer todas las preguntas", apuntó la ministra en Cooperativa.

"Obviamente para este tipo de decisiones, que son muy importantes para la sociedad, el Estado y la democracia, uno esperaría que hubiera el mayor nivel de consenso posible y esperamos que así pueda ser", añadió.

En medio de sus trataivas ante un Senado crítico con su gestión, Ríos defendió que "más allá de las preferencias o no, lo que nos preocupa -y en particular a mí- es poder avanzar en una decisión que es central no para el Gobierno. Este no es un gallito entre el Gobierno y el Legislativo; esta es una decisión que le importa a los chilenos y las chilenas, porque se trata de la persecución penal y de un órgano central para la justicia".

"No es un tema personal ni de relaciones personales. Yo tengo una agenda legislativas permanente, hemos tenido muchos proyectos de ley aprobados, tengo una muy buena relación con muchos de los senadores y senadoras con los que trabajo semana a semana. No creo que ningún senador o senadora esté pensando en tomar una decisión tan importante como esta por las relaciones con alguna u otra ministra, sino que todos estamos pensando -y en el Senado tengo plena confianza también- en lo que es mejor para el país", concluyó.