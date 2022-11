"Papitos corazón" no podrán renovar licencia de conducir ni acceder a créditos

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana (Convergencia Social), explicó en Cooperativa todo lo relativo al nuevo Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que comenzó a regir este sábado con medidas para favorecen el cumplimiento de los pagos.

Orellana recordó que nueve de cada de 10 demandantes por impago de pensiones de alimentos son mujeres, y que actualmente tenemos un pago que "apenas supera un 14 por ciento, y eso solamente son las pensiones de alimentos que están fijadas por un tribunal", porque respecto a los acuerdos informales no hay datos.

Lamentablemente, "existe una alta tolerancia social a este tipo de abandono parental" en nuestra sociedad, dijo Orellana, cuyos principales conceptos fueron los siguientes:

¿QUÉ IMPLICA ESTE REGISTRO?

"A partir de ahora tenemos un Registro en el cual van a entrar todos los que deban tres meses continuos de pensiones de alimentos o cinco meses discontinuos".

"Este Registro no va a ser público, no va a poder entrar cualquiera, porque evidentemente tiene datos que son personales de niños y niñas y hay que resguardar su privacidad".

Las personas que figuren en el Registro "van a tener bastantes restricciones: no van a poder renovar la licencia de conducir, no van a poder renovar su pasaporte, se les va a retener la devolución de impuestos derivada de la Operación Renta, no van a poder inscribir venta de vehículos y bienes inmuebles, y también se les van a denegar los créditos o se les va a retener el monto de créditos de más de 50 UTM".

La aplicación de estas medidas implica la coordinación de "municipalidades, que son las que entregan las licencias de conducir; Registro Civil, conservadores (de bienes raíces), Tesorería General de la República, los bancos y el sector del retail financiero, para que entre todos vayamos tomando responsabilidad en esto, que es un problema social para madres y niños".

LEY DE PAGO EFECTIVO Y LLAMADO A JUDICIALIZAR

La ministra Orellana puntualizó que en mayo de 2023 se dará un segundo paso, con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, que será una "nueva herramienta" con la cual se podrá "ingresar a la información bancaria y financiera (de los deudores), detectar saldos, movimientos y montos y poder derivarlos a la cuenta del niño o niña".

"El mecanismo de pago efectivo es un monto para la actualización informática y el establecimiento de una interconexión entre el sistemas del Tribunal de Familia y también la Comisión para el Mercado Financiero y todas las entidades financieras que ella regula".

"Es importante recalcar que ambos mecanismos" (Registro y Pago Efectivo) son "sólo para montos de pensiones de alimentos que han sido fijados por un tribunal; no corren para acuerdos informales, que, lamentablemente, son la mayoría".

MADRES YA NO TENDRÁ QUE ACTUAR COMO INVESTIGADORAS FINANCIERAS

"El llamado es a regularizar la deuda: sabemos que hay muchas mujeres que no demandan o que legítimamente dejaron de lado el trámite por ser muy engorroso y un costo también emocional para ellas".

Anteriormente las madres tenían que ser "investigadoras financieras, además de criar solas, y ahora estamos poniendo a la persecución de la deuda de pensión de alimentos distintos dispositivos de información del Estado".

"Ahora tenemos dos nuevas herramientas y mientras más tiempo de trámite haya de la deuda, también más alto va a poder ser el monto para poder cobrar".

"Hemos tenido un cambio cultural en las últimas dos décadas" respecto a la pensión de alimentos, lo que ha hecho que "vaya creciendo el número de demandas consecutivamente".