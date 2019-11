Ex consultor Cepal: Si no solucionamos el problema del transporte, va a haber recesión

La reducción en las estaciones del Metro de Santiago habilitadas luego del estallido social y la menor cantidad de semáforos y señaléticas operativas en todo el país, han provocado un verdadero caos vial.

En conversación con Cooperativa en Ruta, Felipe Ulloa, ex consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en infraestructura y desarrollo, pidió al Gobierno solucionar el problema del transporte con urgencia o "la economía va a entrar en una situación de recesión".

"Es necesario que el Ministerio de Transportes dé solución al tráfico y a la movilidad de las personas. No puede ser que el país esté hoy en una situación de incertidumbre respecto a su movilidad, porque cuando se restringe la movilidad de las personas, cae el ingreso. ¿Y qué significa que caiga el ingreso? Significa que se paraliza la economía", explicó el geógrafo de la Universidad de Chile.

"Si no somos capaces de solucionar el problema de transportes en el país, entonces la economía va a entrar en una situación de recesión. Yo visualizo una recesión técnica (dos trimestres consecutivos de caídas en la economía, medida trimestre contra trimestre, desestacionalizada y anualizada) de aquí a un par de meses", enfatizó Ulloa.

A juicio del ex consultor de la Cepal, "el acento hay que ponerlo en que todo el material rodante funcione, esa es una máxima. Si nosotros queremos que el país funcione, no podemos cortar el servicio de transporte público a las 4 o 5 de la tarde ni cortar el Metro a las 7. Por el contrario, todos los servicios tienen que estar funcionando o las plataformas urbanas no funcionan y se restringen los comercios asociados".

"El transporte se entiende como una demanda derivada de otra actividad. ¿Qué significa esto? Que uno se transporta porque va al trabajo, a pagar cuentas, a ver a los amigos. Nadie sale a andar en transporte porque sí, y esa actividad por lo general tiene un gasto asociado (pagar, estudiar, etcétera), son actividades son económicas, por lo tanto el Ministerio de Transportes lo que tiene que asegurar es que se pueda movilizar la gente para que pueda cumplir con su finalidad de viaje que está asociado a alguna actividad económica o de recreación", profundizó.

Consultado sobre si avisora una solución a corto plazo, "espero que ojalá este problema del transporte no pase de final de año. Si el país continúa con un problema de transportes en enero y febrero, créeme que vamos a tener un conflicto económico muy, muy grande", advirtió.

En ese sentido, valoró la acción de algunas comunas de instalar, de manera temporal, "semáforos portátiles" para reemplazar los que ya no están funcionando. "Todo este tipo de elementos nos van a devolver de algún modo 'cierta normalidad' en la movilidad de las personas", comentó.

Desde Hacienda no descartan que Chile entre en una recesión técnica en 2020 a raíz de la crisis social que se vive en estos momentos.

Según el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, uno de los efectos de la semiparalización del país sería la pérdida de 300 mil empleos para fines de año e inicio del próximo.

Consultado el 15 de noviembre por la posibilidad de Chile registre dos trimestres consecutivos de caídas en la economía el próximo año, Briones sostuvo que "no es descartable" y que todo dependerá de "qué es lo que pase en adelante" con la convulsión social.