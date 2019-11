Hacienda no descarta que Chile entre en recesión técnica en 2020

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, no descarta que la crisis social que vive Chile desemboque en una recesión técnica en 2020, siendo uno de sus efectos una pérdida de 300 mil empleos para fines de año e inicio del próximo si se mantiene la actividad del país semiparalizada.

Consultado sobre la posibilidad de que el país registre dos trimestres consecutivos de caídas en la economía, medida trimestre contra trimestre, desestacionalizada y anualizada, el próximo año, Briones afirmó este jueves que "no es descartable" y que dependerá de "qué es lo que pase en adelante" con la convulsión social, que estalló el pasado 18 de octubre.

"No quiero engañarlos, atravesamos un momento económico delicado, la actividad económica ha tenido un frenazo constatable (...). Aquí no hay que ser doctor economía para entenderlo: cuando un país opera a media máquina, uno no puede esperar que la producción, las ventas, los salarios, los ingresos operen con normalidad", agregó.

Chile empieza a sentir los efectos de las movilizaciones en su economía y, de hecho, reportó una caída del 21 por ciento interanual en sus exportaciones al alcanzar los 5.257 millones de dólares en octubre.

El Ministerio de Hacienda pronosticó que la economía del país crecerá este año en torno al 2 por ciento, seis puntos menos de lo estipulado antes del estallido social.

El histórico "Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución" (ver archivo adjunto) alcanzado esta madrugada entre las fuerzas políticas oficialistas y opositoras, para abrir un proceso constituyente mediante un plebiscito, aspira apaciguar la agitación social, que junto a masivas manifestaciones ha generado fuertes disturbios, vandalismo y múltiples incendios y saqueos.