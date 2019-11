Felipe Ulloa, geógrafo de la U. de Chile y ex consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en infraestructura y desarrollo, comentó en Cooperativa en Ruta sobre cómo será transitar con menos semáforos en la ciudad debido a los destrozos ocasionados durante el estallido social. El experto emplazó al Ministerio de Transportes a darle una pronta solución al trafico y la movilidad de las personas. "No puede ser que el país esté hoy en una situación de incertidumbre respecto de su movilidad, porque cuando se restringe la movilidad de las personas cae el ingreso, lo que significa que se paraliza la economía", explicó, añadiendo un duro pronóstico: "Si no somos capaces de solucionar el problema de transportes en el país, entonces la economía va a entrar en una situación de recesión".

