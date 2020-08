Formalizan a ex carabinero por disparo que cegó a Fabiola Campillai

Este viernes es formalizado el ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, principal acusado de las lesiones que dejaron ciega a Fabiola Campillai el 26 de noviembre de 2019.

La vecina de San Bernardo perdió sus ojos y sufrió daño neurológico tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro, cuando esperaba locomoción para ir a su trabajo.

Maturana, cuya detención ocurrió ayer jueves y se conoció este viernes, fue capturado por personal de la Brigada Investigadora de Derechos Humanos de la PDI y es uno de los dos capitanes de la 14ª Comisaría de San Bernardo dados de baja el pasado 14 de agosto tras el sumario administrativo iniciado a raíz de este caso.

La audiencia de formalización se reiniciará a las 15:30 horas, ya que actualmente se encuentra en un receso para que la defensa del ex uniformado conoza los antecedentes.

AHORA: Juzgado de Garantía de San Bernardo ordena receso para que la defensa de exoficial de Carabineros Patricio Maturana conozca los antecedentes de la causa donde se le imputa responsabilidad en lesiones a Fabiola Campillai. La audiencia se reinicia a las 15:30 pic.twitter.com/GRQFkfwrGC — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 28, 2020

En conversación con Cooperativa, Campillai dijo esperar que Maturana quede en prisión preventiva, asegurando que el ex oficial "es un peligro para la sociedad y todos lo saben".

"No tuvo consciencia, no sé qué habrá pasado por su mente para hacer lo que hizo. Sin duda pesamos que lo puede volver a hacer. Ahora que está apartado de sus labores, lo puede volver a cometer igual", expresó.

A nueve meses del disparo que le arrebató la vista, el gusto y el olfato, Campillai dijo que cada día "es nacer de nuevo, pero sin duda con muchas frustraciones".

"El despertar en la mañana y tratar de abrir tus ojos... eso es tan penoso y te da tanta rabia porque sabías que él (Maturana) estaba en sus labores y tú seguías en un hospital o sigues en tu casa tratando de aprender de nuevo todo lo que ya sabías, pero ahora desde no tener tus ojos, no tener un olfato y tampoco un gusto, porque también me lo quitaron", expresó.

Y remarcó: "No tanto fueron mis ojos, ellos me destruyeron mi cabeza y destruyeron nuestras vidas, sin pensar nada. Llegaron y lo hicieron, no hubo ni siquiera un aviso, nada, y tampoco había protestas. Éramos dos mujeres solas (su hermana y ella) que no intimidamos a nadie y menos a un piquete completo de carabineros".