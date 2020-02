Timonel DC: Interior no puede seguir respaldando a Mario Rozas, de una incapacidad total

El presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín, planteó que existe una situación de "caos e ingobernabilidad" en Carabineros y emplazó al Ministerio del Interior a dejar de respaldar al general director de Carabineros, Mario Rozas, debido a su "incompetencia" para ejercer el mando.

Al ser consultado sobre el "ultimátum" formulado desde el Frente Amplio al Gobierno, para exigirle la salida de Rozas o, en caso contrario, acusarán constitucionalmente al ministro del Interior, Gonzalo Bulmel, Chahín abordó la situación en la institución policial, cuestionada por las violaciones a los DD.HH. durante la crisis social.

"No es acusable constitucionalmente el general director, si no, esa acusación habría estado cantada hace mucho rato y no me cabe duda que tendría respaldo para ser aprobado", comenzó diciendo el timonel DC en entrevista con Lo Que Queda del Día.

En ese marco, "si el Ministerio del Interior sigue respaldando la ingobernabilidad que existe en Carabineros, el caos total, donde hay un tema no sólo de violación de los derechos humanos, sino de inseguridad de los ciudadanos, de ineficacia en el control del orden público, la verdad es que el ministro del Interior se pone en una situación de responsabilidad política", razonó el también ex diputado.

Por ello, emplazó, "el Ministerio del Interior no puede seguir brindándole respaldo a un general director de Carabineros que ha demostrado una incapacidad total para estar al mando de esa institución".

"No sé si en Carabineros o nadie manda o simplemente nadie obedece. Porque si manda el general Rozas, nadie le obedece, porque tenemos una situación de caos y descoordinación total y absoluta. Prueba patente de eso es que a pesar de todos los informes que hay, se vio el video el fin de semana de esa verdadera paliza a un joven en Puente Alto. El caos que hay en Carabineros no da para más", sostuvo.

La reforma a Carabineros: "Yo dividiría en tres policías", propuso

Asimismo, Chahín remarcó que de mantenerse Rozas en el cargo, se vería dificultada la reforma que, se habla, se realizará en Carabineros.

"Si tienes un general director que no tiene el liderazgo en la institución, que no es capaz de liderar la situación como ésta, menos va a poder liderar un proceso de transformación tan profunda como requiere esa institución, que no son cosméticas", expuso.

El timonel falangista aprovechó para exponer los cambios que él implementaría en Carabineros, que se enfocarían en "dividirla en tres policías de alto nivel de especialización"

"Una comunitaria, de tránsito, preventiva; una de investigación, con alto nivel de especialización en investigación del delito, y otra de control de orden público y fuerzas especiales, donde desde la formación los carabineros tengan un altísimo nivel especialización", detalló, siguiendo la idea de que haya "mandos especializados y una carrera funcionaria en esas áreas, que hagan más gobernable una institución de 60 mil personas, donde es muy difícil hoy tener algún tipo de liderazgo".