Los trabajadores de Metro entregaron este viernes una carta al Ministerio de Hacienda en la que exigen a la cartera comprometer dinero para enfrentar la disminución de afluencia de pasajeros que hasta el momento marca alrededor de un 50 por ciento menos que el año pasado.

Además, pidieron tener una reunión con el ministro Ignacio Briones para poder expresar su preocupación por un plan de recortes presentado por la plana ejecutiva del tren subterráneo, aunque el mismo fue desestimado este viernes por la empresa.

"Queremos que el Estado no se ponga solo con la reconstrucción, sino que también se haga cargo de los millones de viajes que no vamos a tener producto que no tenemos toda nuestra operación activa. Deben poner más recursos no solo pensando en la infraestructura, también inyectando recursos para dar tranquilidad a los trabajadores de esta empresa", señaló Paula Rivas, presidenta de la Federación de Sindicatos de Metro.

Para realizar esta entrega, los trabajadores se movilizaron esta mañana desde el edificio corporativo de la empresa hasta el Ministerio de Hacienda, donde finalmente -aunque con algunos problemas - fue recibida su carta.

Sobre los trabajos que se realizarán en el Metro, Hacienda anunció que inyectará recursos para la reconstrucción de algunas estaciones, pero no se ha pronunciado con respecto a este déficit, algo que preocupa a los funcionarios de Metro.