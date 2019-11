Trabajadores rechazan "plan de ahorro" anunciado por Metro

Metro de Santiago ofreció un "plan de ahorro" a los tres sindicatos de la compañía, debido al impacto que ha tenido en la empresa la baja en el flujo de pasajeros transportados tras los ataques que sufrieron diversas estaciones de la red durante la crisis social que se ha vivido en el país.

Entre las cifras entregadas por Metro a los cerca de 4.700 trabajadores reunidos en las tres agrupaciones sindicales destaca que se proyecta una baja de 75 millones de personas transportadas, lo que impacta directamente en los ingresos de la compañía.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, la empresa propuso la postergación de los "reajustes reales de sueldos base establecidos en convenios colectivos entre el 1 de diciembre de 2019 y el 1 de diciembre de 2020" y la postergación de "los reajustes por IPC de sueldos base establecidos en convenios colectivos" en el mismo período.

Entre las otras formas de ahorro, la compañía sugirió la congelación de puestos vacantes, el no reemplazo de las personas que han renunciado, la no renovación de los contratos a plazo fijo, el no reemplazo de los trabajadores con licencia médica y la suspensión de los aumentos de sueldo no convenidos.

Dentro de las medidas tomadas por la empresa también están la postergación de los retiros convenidos, la suspensión de préstamos habitacionales y pasantías, la reducción del número de prendas de uniformes, la suspensión de capacitaciones corporativas y la eliminación de la fiesta de fin de año.

Finalmente, Metro también informó la suspensión de viajes y viáticos, la restricción de impresiones, fotocopias y telefonía móvil, la eliminación del fondo de asesorías y la rebaja de estudios.

Transportan a poco más del 50 por ciento de la afluencia previa

La empresa comentó a La Tercera que "es nuestro deber revisar nuestras estructuras de costos. En el marco de ese proceso se están sosteniendo también conversaciones con los sindicatos, para explorar alternativas y captar sus visiones".

Metro precisó que "estamos transportando alrededor de 1,6 millones de pasajeros en un día laboral, lo que corresponde a poco más del 50 por ciento de la afluencia previa a los incidentes que afectaron a nuestra red".

"Estamos haciendo reajustes en los presupuestos y esperamos ir recuperando las afluencias durante el primer semestre del próximo año y, con ello, ingresos similares a lo que era habitual para la empresa", detalló la compañía.

Trabajadores rechazaron la propuesta

La Federación de Sindicatos de trabajadores del Metro rechazó la propuesta argumentando que "la proyección de pérdida informada para 2020, producto de la baja en los ingresos de la empresa, no debe ser compensada con la pérdida de derechos y puestos de trabajo".

"Apelamos, desde ahora, a un diálogo efectivo entre las partes, herramienta que -sin duda- permitirá un acuerdo que resguarde tanto nuestros derechos, como la sostenibilidad de la empresa", afirma un comunicado firmado por la Federación.