Diputados UDI y DC exigen renuncia del director de Migraciones

En el marco de la investigación por el asesinato del carabinero Daniel Palma, que tiene a dos extranjeros "de interés" buscados por la policía, los diputados Renzo Trisotti (UDI) y Eric Aedo (DC) solicitaron la renuncia del director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, acusando que ha tenido dichos "irresponsables".

Los parlamentarios recordaron la intervención de Thayer el pasado lunes ante la Comisión de Gobierno de la Cámara Baja, donde afirmó que "la estadía ilegal en el país no constituye por sí misma un riesgo para la seguridad interior".

Según acusan Trisotti y Aedo, estas palabras muestran contrariedad a lo sucedido en la muerte del cabo Palma y la postura del fiscal nacional, Ángel Valencia, que ayer instruyó a los persecutores de la Región Metropolitana a solicitar prisión preventiva en contra de detenidos extranjeros que no cuenten con su cédula de identidad.

La permanencia de Thayer al mando de Migraciones "se hace francamente insostenible", advirtió Aedo, que solicitó al Gobierno que pida su renuncia "porque no es posible que diga que la permanencia ilegal de inmigrantes no es un atentado contra la seguridad interior del país", sobre todo cuando al mismo tiempo el fiscal instruye una medida que demuestra lo contrario.

"No se sostiene la permanencia de Thayer, quien está más preocupado de dar garantías a la inmigración ilegal indocumentada y que es partícipe de crímenes en el país y no se preocupa de la seguridad interior, la de los chilenos y carabineros. Exijo su renuncia porque no es apto para el cargo", afirmó a El Mercurio el también jefe de bancada mixta DC-PR-PL.

"VALIDAR Y JUSTIFICAR LA MIGRACIÓN IRREGULAR LO VUELVE RESPONSABLE"

En esta línea, su par Trisotti, señaló que el director de Migraciones "debería ser considerado culpable por omisión del homicidio del cabo 1° Daniel Palma Yáñez a manos de delincuentes extranjeros indocumentados en nuestro país", dado que -detalló- "validar y justificar la migración irregular lo vuelve responsable de todos los delitos y crímenes que a futuro se cometan en nuestro país por parte de extranjeros irregulares, que precisamente han ingresado a Chile con ese único propósito".

"Sus declaraciones no solo son absolutamente irresponsables e indecentes, sino que son un insulto para todos los chilenos que han sufrido las consecuencias de la migración descontrolada que vivimos actualmente. Incluso, son una ofensa para todos los extranjeros que sí han llegado de manera regular a aportar a nuestro país", puntualizó el parlamentario al medio antes citado.

Finalmente, el diputado UDI indicó que "sí el Presidente Boric no le solicita la renuncia durante este fin de semana, también debería ser considerado como responsable implícito de todos los crímenes y delitos que cometan los migrantes irregulares de aquí en adelante. La evidencia es clara: la migración ilegal ha tenido graves consecuencias para nuestra seguridad. Y desconocer aquello solo lo vuelve cómplice".