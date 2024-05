Timonel PS: La discusión del CAE tiene bastante de populismo

La eventual condonación del Crédito con Aval del Estado volvió a la palestra luego de que, esta semana, los ministros Nicolás Cataldo (Educación) y Mario Marcel (Hacienda) adelantaron que el Gobierno espera presentar un proyecto al respecto "antes de septiembre".

En la víspera, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, ahondó en Cooperativa que la ley, que aún está en su desarrollo técnico, tendrá un modelo de financiamiento "autocontenido" y que buscará "ofrecer una solución justa y progresiva a las y los deudores".

"Esta discusión del CAE, yo creo, tiene bastante de populismo", opinó este viernes en El Primer Café la senadora Paulina Vodanovic, timonel del oficialista Partido Socialista.

"Por una parte, a pocos días de que se anuncie la Cuenta Pública vemos ciertas presiones para que se reflote el tema por algunos sectores del propio Gobierno, y que busca instalar esta demanda nuevamente", observó.

"Por otra parte, si existieran los recursos para todos, podría ser una buena política, pero también hay quienes señalan, el propio ministro Cataldo decía que por qué tendría que condonarse el CAE a personas como él, que tienen posibilidad de pagar; otros han pagado, y lo dice Óscar Landerretche, que le parece inmoral que se condone porque ha habido mucha gente que sí lo ha pagado con esfuerzo, y por qué a esas personas al final se les castigaría por haber pagado", complementó.

Con ello, concluyó que "es una discusión que tiene que ver con disposición de recursos, pero también tiene que ver con algo mucho más de fondo que es el financiamiento de la educación superior, que es donde creo que debería estar el foco".

A su vez, el exministro de la Segpres Genaro Arriagada (independiente, ex-DC) manifestó sus reparos: "Me molesta aquello de que los que no paguen serán recompensados. Esa fue una vieja política de que las personas no pagaban impuestos porque estaban seguros de que más tarde iba a llegar una condonación, y en consecuencia los que pagan hacían el papel de bobos, y los que no, el de vivos, y esos eran recompensados".

Sí dijo estar de acuerdo con un criterio que avanzaría en una condonación según tramo de ingresos, pero "hay que analizarlo al margen de populismos y facilismos".

En ese sentido, junto con pedir "mucha seriedad" en la propuesta, puesto que podría crear "un problema fiscal enorme", apuntó que "debe ser objeto de cuestionamiento moral esta situación donde los grandes castigados son los que cumplieron sus deberes".

ANUNCIO QUE PUEDE "INCIDIR EN TASA DE MOROSIDAD"

"Tenemos una frase el ministro Marcel. No conocemos detalles de qué es lo que se quiere presentar, ni las ideas matrices. Ahora, cuesta creer el tema de que no vaya a requerir recursos. Sabemos que el tema del CAE es una cantidad de recursos importante (...) son varios puntos del PIB los que están involucrados", comentó a su turno el vicepresidente de RN, Pedro Pizarro, otrora subsecretario de Previsión Social.

Además, advirtió que "todos los anuncios pareciera que inciden también en la tasa de morosidad o no pago, es como una reacción lógica: una persona que está debiendo o tiene que pagar, y le están anunciando que puede venir un proyecto que implicaría el no tener que pagar de forma íntegra, eso también va inhibiendo el pago".

Con todo, lo ideal es que la medida "se anuncie cuando se tenga el proyecto completo y no genere este tipo de discusión de qué podrá decir, qué no podrá decir (el texto)".

"EL AVAL DEL ESTADO ERA FUNDAMENTAL"

Nicolás Eyzaguirre (PPD), quien participó de la creación del CAE en 2005 como ministro de Hacienda en el gobierno de Ricardo Lagos, explicó en El Primer Café que "el aval (del Estado) era fundamental", en ese tiempo.

"Porque en esa época, y lo que no se dice, es que la gente que quería ingresar a la universidad y no tenía los medios económicos y familiares, debía renunciar o ir a la banca, sin aval del Estado, con créditos que estaban en 12% o 14% sobre UF. Al poner un aval del Estado, significó una reducción ostensible de la tasa de interés, a niveles del 5%, 6%", detalló el economista.

Sobre el debate actual, "pongamos paños fríos sobre especulaciones porque no sabemos de qué se trata el proyecto (...) Es inapropiado tener titulares todos los días en base a especulaciones, ¿a quién le ayuda eso?", cuestionó.

No obstante, planteó su visión: "Hay un problema básico de equidad intertemporal: eso significa que no se puede ser mejor con los que están endeudados respecto de los que van a venir ni tampoco de los que ya pagaron, tiene que haber un criterio homogéneo de asistencia a través del tiempo", expuso, a la vez que opinó que "una condonación generalizada sería muy injusta".