Madre haitiana recuperó a su hija de 9 meses en Viña del Mar

Maribel Joseph, una mujer haitiana, recuperó la tutela de su hija de 9 meses luego de que le quitaran la custodia y la ingresaran en un centro del Servicio Nacional de Menores (Sename).

"Muy feliz porque esperaba ese día que podía tener a mi hija en la mano", explicó una emocionada madre de la niña.

La mujer había sido acogida por una familia de la Región de Valparaíso mientras estaba cesante y cuando encontró trabajo en Santiago, dejó a la menor a cargo de una de las mujeres del grupo familiar.

Fue en los controles de la menor que a los médicos les llamó la atención la ausencia de la madre y ubicaron a la Oficina de Protección de Derechos que envió a una funcionaria a la casa y decidió llevarse a la menor a un hogar del Sename hasta que un juzgado de familia revisara el caso.

"Cuando llegué a la casa de Katherine (la cuidadora) y no encuentro a la niña, y veo todas sus cosas en su pieza, entonces así no tenía mi conciencia tranquila", dijo la mujer quien luego agregó que "gracias a Dios y a la gente que me ayudó con mi hija, ahora puedo tener a mi hija conmigo y tranquila".

Luego que a Joseph le quitaran la custodia de la niña, decidió renunciar a su trabajo y volver a Viña del Mar para cumplir con las exigencias del Tribunal de Familia para que le entregaran a su hija.

Para agosto se fijó una audiencia para revisar si se vulneraron los derechos de la menor.