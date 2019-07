Venezolana que perdió embarazo: "La lucha seguirá para ingresar a Chile"

Dilemy del Valle Bracho, mujer venezolana que sufrió la pérdida de su embarazo en la frontera con Chile, aseguró que el consulado chileno no aceleró su visado pese a las advertencias de sufrir un embarazo de alto riesgo.

En una entrevista concedida a Radio Uno de Perú, la afectada sostuvo que "estuve siete días en la frontera, durmiendo en el suelo; ésas no eran las condiciones en las que debía estar, pero me obligaron a estar ahí".

Del Valle aseguró que tras hacerla esperar durante horas "el viernes (12 de julio) me dijeron que darían una planilla y ahí podríamos tener la oportunidad de ingreso a Chile. Me dirijo nuevamente al consulado y ahí comencé a sentirme mal. Me dieron dolores fuertes, mi esposo pedía traerme al hospital, pero yo quería seguir luchando".

"Cuando comencé a sentirme peor aún, decidí irme al refugio para reposar, pero ya era demasiado tarde porque el sangrado era profundo y el dolor se hacía cada vez más fuerte. A las 8 (de la noche) ya no aguanté el dolor y cuando me traen acá (al hospital) ya se había producido el aborto", agregó.

"Escuchen a la gente"

A pesar de contar con la documentación, del Valle sostuvo que su visado fue constantemente negado debido a que, según el consulado, su pasaporte "es del 2012 y no del 2013".

"Tengo cédula con pasaporte, pero el pasaporte –según indican en el consulado- fue emitido el 2012 y por eso me lo negaron, porque tiene que ser desde el 2013", sostuvo la afectada, que además solicitó que las autoridades "escuchen los casos, porque cuando ya es demasiado tarde, ya no se puede hacer nada. Ha venido gente del consulado, pero ya perdí a mi bebé".

"La lucha sigue y seguirá para ingresar a Chile, pero con un miembro menos que no era lo que yo esperaba, era mi primer bebé", lamentó Dilemy del Valle.

El esposo de Dilemy, Alberto Godoy solicitó a "todas las personas que están en el Consulado que por favor escuchen a las personas que están ahí; a las mujeres embarazadas, a la tercera edad, a todos los niños, que sean más flexibles a raíz de cada caso".