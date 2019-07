Tacna: Migrante venezolana perdió embarazo esperando visa para ingresar a Chile

Una mujer de nacionalidad venezolana que se encontraba embarazada y a las afueras del Consulado de Chile en Tacna, Perú, sufrió la pérdida de su hijo en gestación la mañana de este sábado.

Según las personas que acompañaban a Dileimy del Valle Bracho, el trágico hecho fue consecuencia del estrés y la presión provocada por la extensa espera del trámite de su visa a ingresar a Chile, y la tardanza de la atención médica.

Dado su complejo estado de salud, la mujer fue trasladada a un centro asistencial tacneño, donde ya no fue posible evitar la pérdida.

Diputada pide "humanidad" al Gobierno

La diputada DC Joanna Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara, aseguró haber advertido al Gobierno que algo así podía suceder.

"Lamento profundamente la pérdida del hijo de la mujer venezolana. Estuvimos con ella, conversamos con ella, le advertimos al cónsul que esto podía pasar", dijo Pérez, que ayer visitó Tacna.

En mi calidad de Pdta. de la Comisión de Gobierno Interior de la @CamaraDiputados estuve en #Tacna constatando la difícil situación migratoria. Queremos una migración ordenada, regular y segura pero que resguarde siempre los #DerechosHumanos pic.twitter.com/QaLab4KaBk — Joanna Pérez (@joaperezolea) 12 de julio de 2019

En #Tacna @joaperezolea Pdta C. Gob. Interior : "lo que hemos visto refleja la falta de respuestas institucionales en #migraciones No puede haber doble estándar. Gobierno chileno no puede solo defender DDHH dependiendo de las ideologías o relativizar drama de estas personas." pic.twitter.com/jAoAf0EE2G — Bancada DC (@DiputadosDC) 12 de julio de 2019

"Ella perdió hoy a su hijo y no hubo ni siquiera un apoyo, una ayuda... Esto es lamentable, yo llamo al Gobierno a que tenga un poco de humanidad, que piense en la crisis humanitaria que están viviendo estas personas y que, por lo demás, dé también una ayuda social, que vea a las personas; no son solo números, no son solo migrantes, son personas", expresó la diputada Pérez.

El diputado DC y abogado, Raúl Soto, cuestionó, en un tuit, que el Gobierno haya hecho un llamado a una "responsabilidad democrática" con los migrantes y después "le cierre las puertas y los abandona".

Gob llamó a venezolanos con política migratoria "responsabilidad democrática" ahora cierra las puertas y los abandona mientras mujeres embarazadas, bebes y niños sufren. No + "irresponsabilidad humanitaria" Mínimo interpelación por resp política @andreschadwickp @TeodoroRiberaN pic.twitter.com/QM6lhtBd3q — Raul Soto Diputado (@Raul_Soto1) 13 de julio de 2019

Consulado dice estar esforzándose para atender solicitudes a la brevedad

A través de un comunicado difundido por la Cancillería, el Consulado de Chile en Tacna lamentó el "fallecimiento de un hijo en gestación de una ciudadana venezolana en esta ciudad".

La nota afirma que "la Dirección General Consular de Chile ha redoblado sus esfuerzos para tramitar con la mayor celeridad las solicitudes de visa de todos aquellos que tengan la documentación necesaria y fidedigna y que cumplan con los demás requisitos de ingreso a Chile. Para esto, el Consulado de Chile en Tacna ha sido reforzado con cuatro funcionarios de Cancillería y dos de la PDI".

Aseguraron que en Tacna, entre el 22 de junio y el 12 de julio se han entregado 530 visas de turismo, 468 visas de responsabilidad democrática y 91 visas temporarias, y precisaron que no es posible para Chile brindar asistencia médica a ciudadanos de otra nacionalidad ubicados en un territorio extranjero.