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Tópicos: País | Policial | Accidentes de tránsito

Vitacura: Bus Red se incendió y mantiene el tránsito restringido en Costanera Norte

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El vehículo del transporte público iba con pasajeros al momento de ocurrir la emergencia.

Vitacura: Bus Red se incendió y mantiene el tránsito restringido en Costanera Norte
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Un bus del sistema de transporte público Red se incendió la tarde de este viernes en la comuna de Vitacura, provocando congestión y cortes parciales en la autopista Costanera Norte.

Según información preliminar, la emergencia ocurrió en el sector del enlace Tabancura, en dirección al poniente, y generó una densa nube de humo visible desde distintos puntos del sector oriente de la capital.

Personal de Bomberos se encuentran desplegado en el lugar para controlar el siniestro, que no registró lesionados pese a que el bus iba con pasajeros al momento de incendiarse, puesto que lograron evacuar a tiempo.

La situación provocó, además, la restricción de una de las tres pistas de la Costanera Norte, mientras se espera la llegada de peritos especializados para determinar la dinámica y causa del incidente.

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