Presidente del Senado: Gobierno debe aclarar que ley corta no ayudará a prevenir atentados terroristas

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), se sumó este sábado en Cooperativa a los cuestionamientos al despliegue que dispuso el Gobierno en favor de su proyecto de ley corta Antiterrorista luego del atentado contra una comisaría de Carabineros.

La tarde del jueves, tras el hecho, el Presidente Sebastián Piñera pidió al Congreso aprobar la iniciativa, mientras el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, llamó por teléfono al propio Quintana para pedirle poner en tabla la iniciativa: eso ocurrira el martes 6 de agosto, al regreso de la semana distrital, para la votación en general del breve texto en la Sala.

Aludiendo a los dichos del ministro del Interior, Andrés Chadwick, Quintana aseguró que le "llama la atención que el Gobierno plantee dejar fuera la 'política chica', y estoy de acuerdo", contexto en el cual pidió a La Moneda aclarar los alcances del proyecto: "Entonces lo primero que habría que hacer es explicarle con claridad a los chilenos que esta ley corta en ningún caso va a poder prevenir hechos tan graves como los ocurridos el pasado jueves".

Si bien se mostró dispuesto a impulsar el debate en la Cámara Alta, en conversación con El Diario de Cooperativa expuso que "lo peor es generar expectativas de que esta ley por sí sola va a ayudar a evitar estos actos".

Precisó que "esta ley corta lo único que hace es traer normas de la ley 20.000 de drogas" y que servirán "post cometidos estos hechos tan graves". Así, planteó que "es la oportunidad para hacer una discusión en serio", pero con una ley larga en la que "el Gobierno tiene que entender que tiene que hacerse cargo de estándares internacionales, con todos los elementos sobre la mesa".

Sostuvo que "hechos como esos se combaten con mayor inteligencia, en lo que Chile tiene claramente un déficit, nuestras policías no están preparadas en la materia. Los gastos reservados eran precisamente para apoyar sistemas sofisticados y modernos de inteligencia, y eso no se ha hecho; y sabemos lo que ahí pasó, se robaron la plata".

El atentado en la 54ª Comisaría de Huechuraba dejó ocho carabineros lesionados. (Foto: ATON)

Senador PS: El país no merece que las autoridades se aprovechen

El senador Alfonso de Urresti (PS), uno de los dos votos en contra -junto a Francisco huenchumilla (DC)- que tuvo el proyecto en su aprobación en la Comisión de Constitución, manifestó que "me parece de un oportunismo increíble" la actitud del Ejecutivo tras el atentado contra Carabineros y el fallido contra el ex ministro Rodrigo Hinzpeter.

"Creo que este país -fustigó el senador- no merece que las autoridades de Gobierno se estén aprovechando de una situación tan lamentable y que condenamos absolutamente, como las bombas al cuartel de Carabineros y la enviada al ex ministro del Interior".

Lamentó, en ese sentido, que aquel "sea el argumento para aprobar una iniciativa que no se ha discutido adecuadamente y tampoco se ha hecho una discusión de cómo están los protocolos de funcionamiento", a la vez que advirtió que "con esa modificación no vamos a conseguir nada si no hay una profunda transformación de Carabineros, de los protocolos de las policías, de la capacidad anticipatoria".

En esa misma línea se expresó el senador de Revolución Democrática Juan Ignacio Latorre, quien planteó que no le parece "adecuado que a partir de un hecho de esta magnitud, (el Gobierno) aproveche el impulso para pedir una aprobación inmediata y casi sin discusión la ley Antiterrorista en la Sala del Senado".

Recordó que "ya existe en Chile una ley Antiterrorista y además ya ha sido cuestionada en el uso que se le ha dado prioritariamente a la criminalización del pueblo mapuche en sus reivindicaciones territoriales".

"No creo que sea necesaria una nueva ley a partir de este hecho. Este apresuramiento del Gobierno y su puesta en escena comunicacional me parece inadecuada y poco responsable", sentenció el legislador frenteamplista.

El proyecto consiste en un artículo único con el que el Ejecutivo pretende dar más facultades al Ministerio Público en las investigaciones por este tipo de hechos, y permitir que pueda interceptar conversaciones telefónicas y usar agentes encubiertos.