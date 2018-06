Captan brutal golpiza a un niño en restaurant en Santiago

Un adulto agredió a un menor en un restaurant en el centro de Santiago, según captaron las cámaras de seguridad. El hecho ocurrió el sábado, de acuerdo a lo informado por el matinal "Bienvenidos".

Las imágenes muestran los hechos, que enfurecieron a los testigos. El menor fue agredido tres veces y ridiculizado frente a todos. Se trataría de un correctivo de un padre a un hijo.

"Pidieron una paila de huevos, Barros Luco y un italiano con una leche para el niño. Todo bien, hasta que en un momento le da un golpe al niño en la cabeza. Se le cae el completo. Lo manda al baño y al venir caminando le tiró una patada", relató Mario, garzón y testigo del incidente.

Cuando los garzones se acercaron a limpiar el piso, el adulto no los dejó y obligó al niño a hacerlo.

"Me informan que el tipo había agredido a su hijo delante de la gente que estaba en este local. Me fui a ver las cámaras y me di cuenta que el tipo había agredido con un golpe de pie y mano a su hijo, botándole su comida", dijo Joaquín Abarca, dueño del local, a Canal 13.

El momento: