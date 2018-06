Chofer de Uber baleado: "Quería huir, pero no quería asesinar al carabinero"

Rodolfo Muñoz, el conductor de Uber baleado anoche por un carabinero en el Aeropuerto Internacional de Santiago, fue formalizado esta tarde de miércoles por los delitos de atentado contra la autoridad y maltrato de obra a Carabineros.

El hombre rehusó ser sometido a un control vehicular e intentó avanzar con su auto, de modo tal que, "ante el peligro inminente del móvil hacia la integridad física del funcionario, Carabineros hace uso de su arma de fuego", según señaló hoy temprano la institución.

El tribunal determinó que el sujeto quedara con arraigo nacional y con prohibición de acercarse al carabinero que efectuó el procedimiento.

"En ningún momento quise arremeter"

A la salida del tribunal, Muñoz admitió que quiso huir por la "rabia e impotencia" de que le quitaran su vehículo, pero señaló que en ningún caso quiso matar al funcionario policial.

"Yo no quería ser detenido; fue por el momento, la rabia, la impotencia que me iban a detener y que me iban a quitar el auto, en ningún momento quise arremeter contra Carabineros", dijo el joven.

"Quería huir, pero no quería asesinar al carabinero; si lo hubiese querido hacer lo hubiese atropellado", argumentó.

El joven criticó además que el carabinero utilizara su arma de servicio en su contra: "Para saber si era Uber, darme dos tiros no sé si es normal".

En tanto, el fiscal Eduardo Baeza detalló que antes del incidente el vehículo manejado por Muñoz dejó a dos pasajeros en el Aeropuerto, los que reconocieron a la Policía que era un conductor prestaba servicios para la mencionada aplicación.

Luego, el chofer se negó a mostrar la documentación y se encerró en el auto, subiendo los vidrios y cerrando con seguro arremetiendo. De acuerdo con el Ministerio Público, arremetió "seis veces contra el funcionario policial que terminó con heridas leves", añadió el persecutor.

Además, el fiscal Baeza dijo que la lesión en el hombro del imputado fue "leve" por lo que nunca estuvo en riesgo vital y fue atendido en el Hospital El Carmen de Maipú.

Defensora acusa desproporción

Mientras, la abogada defensora del conductor, María Paz Bahamondes, rechazó cualquier medida cautelar y pidió declarar ilegal la detención, mencionando el polémico video que se viralizó en redes sociales.

Además, sostuvo que la reacción del carabinero fue desproporcionada, porque "no existe ningún tipo de delito para controlar su detención", junto con lo cual aseguró que su defendido no quiso dañar al uniformado

El tribunal dio un plazo de 60 días para llevar adelante la investigación.