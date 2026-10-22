Alcalde White: Falta decisión para combatir el crimen en los barrios

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), advirtió en Cooperativa que la "falta de decisión" por parte del Estado ha facilitado la expansión del crimen organizado en nuestro país, e instó a desplegar a las instituciones en el territorio para ponerle freno.

En Lo que Queda del Día, aseveró que en el caso de su comuna, "estamos en estado de alerta y siempre preparados para cosas que a veces pensamos que son de series de Netflix, pero que pasan en la realidad: por ejemplo, hace menos de dos semanas, encontramos un auto quemado en el Río Maipo, con un cadáver en el interior".

"Como andamos todo el día en la calle, hablamos con los vecinos y lamentablemente, vemos cómo la falta de decisión en materia de seguridad y de acciones concretas hace que tengamos menores de edad (como delincuentes) avezados", señaló la autoridad.

White admitió que en su municipio, "es agobiante ver que muchas veces, el esfuerzo que tratamos de hacer en los territorios es completamente sobrepasado, porque existe una narcocultura que está muy impregnada en los territorios, y que ofrece a los jóvenes un mundo de recursos, de dinero, de vida fácil, que es muy difícil de contrarrestar sin un Estado presente".

A modo de ejemplo, planteó que el reciente ataque contra el Cesfam de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, "obedece justamente a la falta de Estado en los territorios", ya que los responsables no piensan en que la destrucción de un recinto como ese afectaría a sus propias familias, así como a otros vecinos.

"Hablamos de un mundo que no tiene códigos, de un mundo violento y que lamentablemente, está impregnado de muchos menores de edad que, en algunos casos, son instrumentalizados, y en otros, utilizados como carne de cañón para generar el código del crimen organizado, que es inmovilizar, generar desconfianza y desunir a las comunidades", sentenció el jefe comunal.

En ese sentido, cuestionó que se mantenga la incertidumbre por la publicación del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, que es una de las medidas más solicitadas por el mundo local: "La sensación que queda es que los delincuentes se soban las manos y deben estar muertos de la risa, porque ven que la falta de acuerdos en la toma de decisiones genera incidentes como el de Puente Alto, donde no hubo Carabineros ni coordinación".

"Cuando se tiene todo esto en contra, y hay que decir a los funcionarios: 'chiquillos, salgamos mañana porque hay que hacerlo, la gente nos necesita', en algún momento, ellos también empiezan a preguntarse 'y ¿si nos pasa algo, quién se hace responsable?' (...) Muchas veces se exponen a situaciones complejas, y probablemente, si no estuvieran ellos, no estaría nadie, porque en San Bernardo tenemos un índice de cobertura policial de 0,37%", alertó.