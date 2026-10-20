PDI arrestó a más de 50 presuntos integrantes de red dedicada al robo de cobre

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a más de 50 personas vinculadas a una organización criminal dedicada al robo y la receptación de cobre, tras un amplio operativo desarrollado durante la madrugada en cuatro puntos de la Región de O'Higgins, incluyendo instalaciones de Codelco.

El procedimiento, denominado "Veta Roja", fue liderado por la Brigada Investigadora de Robos y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos, y contó con la participación de más de 300 detectives.

De acuerdo con antecedentes preliminares de la investigación, la organización sustraía cobre desde instalaciones de Codelco y también cables pertenecientes a empresas eléctricas.

Durante los allanamientos realizados en las comunas de Machalí, Mostazal, Coya y Rancagua, se incautó una importante cantidad de cobre, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y vehículos, entre otros elementos utilizados para cometer el ilícito.

Entre los detenidos hay cuatro trabajadores vinculados a Codelco. Sin embargo, aún se debe confirmar si corresponden a personal de planta o de empresas subcontratistas.