Se investiga abuso sexual contra una niña de año en Valparaíso

Un nuevo caso de abuso sexual de menores se investiga en Valparaíso. Esta vez a una pequeña de un año y tres meses. La pequeña se encontraba al cuidado de su tío y su pareja quienes la llevaron a un control a un recinto asistencial y encendieron las alertas por lesiones atribuíbles a abuso sexual el pasado 28 de febrero.

Desde eso, un tío abuelo de la menor solicita su custodia, pero le ha sido rechazada en dos ocasiones -un recurso de protección y uno de reposición- por tener antecedentes de abuso sexual infantil. La condena es del año 1990.

Los recursos legales fueron interpuestos por su abogado, Sebastián Weinborn quien explica qué es lo que están pidiendo: "Nosotros no estamos pidiendo que se le entregue a él tampoco directamente. Estamos pidiendo o que se le entregue a él o que se presente una medida para proteger a la niña".

Además explicó los antecedentes de su representado: "Un abogado (que lo asesoró) gratis le dijo que lo que tenía que hacer era confesar para salir de la cárcel, hace veinte años. Y lo hizo y por eso quedó condenado. Pedí exámenes al instituto médico legal de él. Todos los exámenes dicen que no tiene ningún problema. Él está a cargo de otros niños, los ha cuidado y los ha criado. Nunca ha tenido denuncias ni siquiera de abuso. Yo sé cómo están esos niños, yo los conocí. Sé que no hay una relación de miedo hacia él. Pero más allá de eso, sea él o no sea él al que se le entregue, no puede seguir donde está".

El abogado ahora busca apelar en la Corte. Mientras, el Sename está pidiendo a los tribunales de familia que la menor sea ingresada a una de sus residencias ya que actualmente sigue con sus cuidadores.