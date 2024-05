Presidente Boric: El ataque de Cañete tiene "connotaciones terroristas"

El Presidente Gabriel Boric aseveró en entrevista con miembros de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) que el crimen de tres carabineros en la comuna de Cañete "tiene connotaciones terroristas".

"Nos da cuenta de que siguen existiendo grupos cuyas características no quiero adelantar, porque hay diferentes hipótesis abiertas, pero grupos criminales en cualquier caso, que tienen que ser totalmente desarticulados", apuntó este jueves.

El Mandatario acotó que "no me arrepiento" de haberlo calificado como un hecho terrorista el fin de semana: "Un ataque de estas características tiene connotaciones terroristas; podemos discutir por qué (aplicar o no) la ley, es una discusión jurídica respecto de la técnica legal de qué es mejor para obtener condena, pero no le hago asco a la palabra".

"Frente a un atentado de estas características, creo que la condena tiene que ser total, y no debe haber matices en aquello", remató.

Consultado por el desmarque de la Weichán Auca Mapu (WAM) en este caso, Boric se limitó a replicar que "todas las líneas de la investigación siguen abiertas" respecto de las identidades de los responsables.

"No se está actuando a ciegas, hay ciertos pedazos de hilo de donde tirar; no es que los investigadores, Carabineros o la Fiscalía no sepan dónde pararse. Por motivos obvios, no puedo adelantar ni dar detalles de aquello, pero se está trabajando con los mejores recursos del Estado chileno, y además, hemos solicitado apoyo a otras instituciones por si esto fuera necesario", complementó el Mandatario.

CONTROL DE CAUTELARES CON AYUDA DE LAS FFAA

Por otra parte, Boric anunció que los patrullajes que realizaban los efectivos asesinados, relativos a la revisión de una medida cautelar nocturna, ahora se desplegarán junto con miembros de las Fuerzas Armadas, en el marco del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur.

Tras una reunión entre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y todos los altos mandos de la zona, se acordó que "de ahora en adelante, todo ese tipo de patrullaje se va a hacer de manera conjunta: Fuerzas Armadas y Carabineros".

En cuanto a la continuidad del despliegue militar en la zona, relevó que antes de la fatal emboscada, "en la Provincia de Arauco habíamos tenido una disminución muy significativa de los delitos y hechos de violencia, y todos comprenderán que un estado de excepción -su mismo nombre lo dice- debe ser excepcional, y por lo tanto, uno no puede naturalizarlo y pretender que éste se mantenga ad eternum".

"Además del fortalecimiento de la persecución del delito y desintegración de bandas dedicadas a acciones criminales, estamos llevando adelante un proceso de diálogo inédito en la zona con la Comisión por la Paz y el Entendimiento, que también está dando resultados. Entonces lo que pido es que con esto no volvamos a foja cero, porque se había avanzado harto, y tenemos que mantener aquello para entregarle paz a la gente que habita la zona", emplazó el Presidente.

FORMALIZACIÓN DE YÁÑEZ ERA "INCONVENIENTE" TRAS CRIMEN

Respecto de la aplazada formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, el Mandatario reafirmó que "quienes fijan la fecha son los tribunales de justicia y son poderes totalmente independientes del Ejecutivo", al igual que la Fiscalía, que emitió la solicitud para postergar la audiencia hasta octubre.

Dicho esto, y atendido el crimen descubierto en pleno aniversario de la policía uniformada, "es a todas luces evidente y de sentido común que en estas condiciones era muy inconveniente que el general director de Carabineros estuviese sometido a una formalización en estas características".

"No creo que quede en entredicho la autonomía; la Fiscalía toma las decisiones de manera responsable, meditada, y uno no puede decir 'no quiero que haya debate público respecto a determinado punto'. Hubo un debate público, la Fiscalía tomó una decisión basada en los antecedentes del caso; a mí me parece una decisión razonable, pero respeto la independencia del Poder Judicial y la autonomía de la Fiscalía", insistió el Mandatario.

Asimismo, enfatizó que el llamado "criterio Tohá", establecido por el Gobierno para evaluar la continuidad de funcionarios indagados, sigue en pie: "Por el respeto y el mejor cuidado de las instituciones, es importante que si alguien está formalizado -que es una garantía de esa persona-, pueda dedicarse 100% a su defensa en los términos legales, y que no se involucre a la institución en aquello".

Dado que el jefe policial es investigado por responsabilidad de mando en una causa por apremios ilegítimos denunciados durante el estallido social, Boric aclaró que aún sostiene que, en ese contexto, "se realizaron graves vulneraciones a los derechos humanos que fueron constatadas por cuatro organismos internacionales, y no tiene ningún sentido tratar de desconocerlo o hacer como si no hubiera sucedido (...) no me arrepiento de haber levantado la voz en ese momento para decir: 'esto está mal, hay que pararlo'".