El primer femicidio de 2020 ocurrió en Valdivia y el criminal sigue prófugo

"Femicidio N° 1: 5 de enero, en la comuna de Valdivia, Región de Los Ríos, Gladys Mónica Gallegos Insulza, de 53 años, habría sido asesinada por su conviviente tras golpearla en la cabeza con un objeto contundente. Tras el hecho el presunto autor se dio a la fuga y está siendo buscado por Carabineros".

De esta manera confirmó el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género el "primer femicidio consumado" de este año 2020 en Chile, que se suma a una situación de "femicidio frustrado" ocurrida en Puerto Montt y sucede a los 46 femicidios consumados que registró 2019.

[Lea también Una década de femicidios en Chile: 412 víctimas entre 2010 y 2019]

El crimen ocurrió el domingo al interior de un domicilio ubicado en la Población Bernardo O'Higgins, en la ciudad de Valdivia.

"La víctima fue agredida con un objeto contundente. Hay testigos que escucharon una pelea al interior de una vivienda", dijo al Diario Austral el fiscal Daniel Soto.

"Ya ha estado preso por homicidio"

Según el medio local, el sospechoso –de iniciales D.R.V.S.- mantenía con la víctima una relación sentimental hace un año, y en estos momentos es buscado en todo Chile.

"Él ya ha estado preso por homicidio", contó Luis Gallegos, hermano de la víctima, quien acusó un carácter altamente violento del sujeto: "Una vez me amenazó de muerte".

En efecto, según consignó el Austral, en 2012 fue condenado a 10 años de cárcel por delitos de homicidio y lesiones graves gravísimas en perjuicio de Bladimiro Opazo y José Cisterna, "a quienes atacó con el estanque de un baño, causando la muerte de uno y dejando en estado vegetal al otro".

Gobierno anuncia apoyo legal a la familia

La ministra de la Mujer, Isabel Plá, envió mediante redes sociales un "abrazo a familia de Gladys Gallegos", y dijo que una noticia como ésta "duele siempre", y "exige redoblar esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres".

Agregó que la seremi de la Mujer en Los Ríos, Waleska Fehrmann, y el SernamEG regional "ya están en contacto con la familia para acompañarla y representarla en los tribunales".

Seremi @W_Fehrmann y @SernamEGChile regional ya están en contacto con la familia para acompañarla y representarla en los tribunales. — Isabel Plá Jarufe (@isabelpla) 6 de enero de 2020

"Lamentamos informar el primer femicidio consumado de este año ocurrido en Valdivia, Región de Los Ríos (...) Nuestra institución tomó contacto con la familia de la víctima, a quienes se les ofreció representación legal y así hacer justicia en este caso", informó el SernamEG en Twitter.

Lamentamos informar el primer femicidio consumado de este año ocurrido en Valdivia, región de Los Ríos: Gladys Gallegos Insulza de 53 años. Nuestra institución tomó contacto con familia de la víctima a quienes se les ofreció representación legal y así hacer justicia en este caso. pic.twitter.com/yoK3JfzZkF — SernamEG Chile (@SernamEGChile) 6 de enero de 2020

"Esperamos el máximo rigor de la ley y que encuentren cuanto antes el agresor", señaló, a su turno, la seremi Waleska Fehrmann por la misma vía.

Lamentamos informar 1er femicidio consumado 2020 🇨🇱en #LosRíos #Valdivia. Nuestro esfuerzos están con la familia de Gladys Gallegos para brindar apoyo, contención y judicial. Esperamos el máximo rigor de la ley y que encuentren cuanto antes el agresor @isabelpla @carola_cuevasm — Waleska Fehrmann (@W_Fehrmann) 6 de enero de 2020

¿Qué pasa con la "Ley Gabriela"?

También se refirió al asunto, durante esta jornada, la diputada comunista Karol Cariola, quien emplazó a los integrantes de la Comisión de Constitución del Senado -"todos hombres"- a que "se convenzan de legislar con urgencia la #LeyGabriela".

*Primer femicidio del año* ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar a que los senadores de la comisión de constitución -todos hombres- se convenzan de legislar con urgencia #LeyGabriela? ¿No les parece q ha sido mucha la displicencia hacia las mujeres?@felipeharboe#NoMásFemicidios pic.twitter.com/mlXlGczVMG — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) 7 de enero de 2020

Ésta "Ley Gabriela" amplía el concepto de femicidio y tipifica como tal cualquier asesinato de mujer con razón de su género, independiente de si la víctima y el victimario no están casados ni viven juntos.

Según la legislación chilena, recuerda el propio SernamEG, "un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente", con penas que "van desde los quince años y un día de cárcel hasta la cadena perpetua".

La norma no incluye, por ejemplo, a las mujeres jóvenes o adultas que son asesinadas por sus pololos, sin que medie una relación de convivencia o formalizada ante la ley.

El senador PPD Felipe Harboe –que fue "arrobado" por Karol Cariola en su tuit- expresó preocupación por el tema, pero le respondió con dureza a la diputada del Partido Comunista.

"Déjese de decir cosas que no son verdad. Proyecto lo estamos viendo en comisiones conjuntas con Comisión de Mujer. Es fácil hablar sin saber. Sepa ud que la ley es para sancionar lo q ya ocurrió y no para prevenir", lanzó el ex subsecretario del Interior.