Golpe al IPTV ilegal: 16 detenidos y confiscación de avioneta por emisión pirata de televisión y fútbol

Una organización dedicada al fraude y transmisión ilícita de televisión por internet en Chile fue desbaratada este viernes, en un operativo que dejó 16 detenidos tras múltiples allanamientos simultáneos en las regiones Metropolitana y de La Araucanía.

La investigación penal se originó tras las denuncias presentadas por los conglomerados audiovisuales DirecTV y Fox, que detectaron la existencia y operación masiva de dos servicios piratas denominados Ultra IPTV y Mega IPTV, que se promocionaban abiertamente como alternativas legales de televisión digital desde el 2019.

A través de suscripciones y planes mensuales, la red ofrecía acceso sin autorización a señales de televisión, contenido audiovisual exclusivo y transmisiones en vivo de partidos de fútbol.

Respecto a la mecánica empleada por estas personas, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, detalló que "lo que hacen es sustraer señal digital de plataformas legítimas, las decodificaban y después las comercializaban a través de contratos o de estos planes de televisión a diversos clientes".

"Estamos en presencia entonces de IPTV ilegales, de plataformas ilegales: Ultra IPTV y Mega IPTV", precisó la persecutora.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el modelo de negocio ilegal captó a una gran masa de consumidores a nivel nacional: cerca de 400 mil personas contrataron estos servicios clandestinos bajo la creencia o fachada de que se trataba de proveedores autorizados.

Bienes de lujo, una avioneta y múltiples delitos

La magnitud del negocio clandestino quedó reflejada en los bienes patrimoniales acumulados por el grupo, cuyo valor estimado supera los 4.500 millones de pesos.

Durante las diligencias de entrada y registro autorizadas por los tribunales de justicia, los efectivos policiales lograron incautar numeroso material tecnológico, dispositivos electrónicos de transmisión, cuatro vehículos de alta gama y una avioneta.

Los 16 imputados, todos de nacionalidad chilena y mayores de edad, fueron puestos a disposición de la Justicia.

La Fiscalía formalizará cargos en su contra por una multiplicidad de figuras penales: infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, delitos contemplados en la Ley General de Telecomunicaciones, asociación ilícita, lavado de activos y delitos tributarios.