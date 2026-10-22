Incautan en Lampa más de 700 kilos de droga en camiones procedentes de Arica

Dos camiones de carga que transportaban 739 kilos de droga ocultos fueron interceptados en la capitalina comuna de Lampa por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público.

Según se informó, una investigación permitió hacer un seguimiento desde la ciudad de Arica hacia la Región Metropolitana a dos transportistas que simulaban traslados comerciales regulares.

El destino final de las sustancias ilícitas -avaluadas en más de 13.500 millones de pesos- era el sector sur de la capital, específicamente para abastecer a organizaciones criminales dedicadas al microtráfico y tráfico de drogas en la comuna de Lo Espejo.

Dentro de la carga requisada, los equipos policiales detectaron seis kilos de hachís, un derivado de la resina de marihuana con concentraciones elevadas de tetrahidrocannabinol (THC), catalogado con un valor alto dentro del comercio ilegal.

El fiscal Héctor Barros remarcó que el decomiso evidencia que "la cantidad de clorhidrato está superando la cantidad de pasta base". (FOTO: ATON)

Respecto a este caso, el fiscal Héctor Barros afirmó que se trata de "un decomiso relevante, porque los contenedores son prácticamente los mismos que hemos estado teniendo en los últimos seis decomisos de droga en la Fiscalía Metropolitana Sur, donde la cantidad de clorhidrato está superando, en este caso en particular, la cantidad de pasta base de cocaína, que es la que mayormente se consumía en la zona sur de Santiago".

"Por lo tanto, eso está mostrando también un cambio en el tipo de droga que se está consumiendo", precisó el persecutor.

El procedimiento culminó con la detención flagrante de los dos camioneros involucrados, ambos de nacionalidad chilena, de 46 y 66 años, quienes ya contaban con registros policiales previos por infracciones a la Ley 20.000.

Los imputados fueron puestos a disposición de la justicia para su respectivo control de detención y formalización de cargos por tráfico ilícito de estupefacientes.