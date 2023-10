Enorme incendio afectó a planta de Gasco en Maipú: Ya está controlado

Un gran incendio afectó a una planta de Gasco en la comuna de Maipú la tarde de este viernes, dejando al menos tres trabajadores lesionados.

La emergencia, que se registró cerca de las 13.30 horas en Camino Melipilla, a la altura de El Milagro, causó gran preocupación en el sector debido a la intensidad del fuego y al riesgo de propagación a empresas colindantes.

El incendio provocó la evacuación de la planta -alrededor de 400 personas-, además de empresas y residencias colindantes.

Carabineros confirmó que la emergencia ya fue controlada.

"Hubo una inflamación en la línea número 1 de llenado de los balones de gas de la empresa Gasco. Lamentablemente tenemos dos personas lesionadas hasta el momento, las cuales ya fueron trasladadas (al hospital); trabajadores de la misma línea que se encontraban en la planta de llenado (...) Gracias a los equipos de emergencia y su pronta llegada, se logró encapsular la inflamación de la línea 1", dijo a la prensa el teniente coronel Felipe Madriaza.

La autoridad detalló que "aquí solamente se llenan los balones de gas de 5, 11, 15 y 45 kilos. Esto ya se encuentra confinado y no hay propagación".

Agregó que tras la emergencia "se cortó el paso del gas donde se llenan estas botellas. Por sistema de seguridad de la empresa -por lo que me ha manifestado su jefe de seguridad-, esto mismo provoca que se encapsule el gas y se enfríe para para evitar una posible propagación".

Posteriormente, el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, confirmó a Cooperativa que hay un tercer lesionado, quien llegó por su propia cuenta a la Mutual de Seguridad para verificar su estado de salud.

Según la información preliminar, los primeros dos lesionados tienen sus vías respiratorias comprometidas.

La Seremi de Salud anunció medidas generales para evitar complicaciones por la toxicidad del humo:

Evitar hacer actividad física.

Cerrar puertas y ventanas para impedir que el humo ingrese a tu domicilio; cubrir espacios entre suelo y puertas con paños fríos.

Embarazadas, niños, adultos mayores, personas asmáticas o con EPOC deben evitar salir de su domicilio.

Ante presencia de humo usar mascarilla cubriendo nariz y boca.

Frente a síntomas como dificultad para respirar, mareos o conjuntivitis, acudir al centro de salud más cercano.

Ante el incendio en Maipú (@Muni_Maipu,) Camino a Melipilla (@DPPMelipilla @munimelipilla), informamos medidas generales para evitar complicaciones con la toxicidad del humo 👇🏼. Ante síntomas severos, concurrir a un centro asistencial. pic.twitter.com/frOpbn7gNE — Seremi de Salud RM (@SeremiSaludRM) October 13, 2023

ORREGO: DEBE HABER TRES INVESTIGACIONES

Por otra parte, el gobernador Orrego dijo que debería haber "tres investigaciones para dar con la causa y el origen de este incendio".

"Yo espero que la primera la haga la propia empresa. A nadie se le produce un incendio al lado de un balón de gas y no hace una investigación para saber qué pasó. Eso es lo primero. Pero no basta con la investigación de la empresa, porque puede ser simplemente para escudar responsabilidades propias, por lo cual Bomberos tiene que emitir un un juicio pericial respecto de qué pasó en este lugar exactamente y también la Seremi de Salud va a hacer un sumario sanitario para evaluar las condiciones de seguridad de los trabajadores", planteó la autoridad metropolitana.

"No es que la gente sea alharaca y no era solamente el color del humo: es que era en una planta de gas rodeada de otras plantas, en un barrio industrial al lado de un campamento. O sea, aquí había altísimos riesgos de pérdida de vidas. Gracias a Dios no se produjeron", concluyó.