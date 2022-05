Orrego: Si no se actúa pronto, la violencia va a sepultar la educación pública chilena

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), advirtió este martes que los diversos episodios de violencia y disturbios en liceos emblemáticos de Santiago y Providencia amenazan con poner la lápida a la educación pública chilena.

Bajo la excusa de determinadas demandas o reivindicaciones, grupos de jóvenes, escudados por el anonimato de capuchas y overoles blancos, han atentado en el último tiempo contra la continuidad de las clases en históricos establecimientos, como el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación y el Instituto Barros Arana, y han cometido actos vandálicos en los alrededores, como lanzar bombas molotov, impedir el uso del espacio público, agredir a funcionarios de Carabineros e, incluso, destruir y quemar buses del Transantiago, como ocurrió ayer en varios puntos de la Alameda.

"Defender la educación pública no es sólo invertir en infraestructura, contenidos y sueldos; acá tenemos que resguardar mínimos de seguridad y de convivencia que hoy día no se están cumpliendo y que van a terminar matando a la educación pública", dijo Orrego en entrevista con El Diario de Cooperativa.

El gobernador y ex intendente apuntó que "estos ya no son grupos externos. Creo que tienen vínculos con grupos externos, y así lo vimos por lo menos hace cuatro o seis años cuando esto partía incipientemente. Ahora está absolutamente desatado y, si no hay un actuar pronto, yo creo que vamos a tener que asistir todos, de alguna manera, a la sepultura de la educación pública chilena, sobre todo en los liceos emblemáticos".

En ese sentido, Orrego dijo esperar que "se actúe con rigor, pero no con represión bruta, no con algo que sea absolutamente desproporcionado, sino que con un trabajo de inteligencia que identifique quiénes son y, si tienen responsabilidad penal, que se les aplique, porque nadie en este país tiene derecho a andar quemando lo que le pertenece a todo el mundo como el transporte público, el espacio público y los liceos públicos".

"Tenemos que poner un límite y, al igual que en el tema del comercio ambulante, donde no podemos tener comercio ambulante en los andenes del Metro, en materia de convivencia escolar hay cosas que simplemente están fuera del límite. Esta es una de ellas y espero que las actuales autoridades sean claras en esta materia, tanto en el lenguaje como en las acciones", enfatizó.

PLAN REGIONAL CONTRA COMERCIO ILEGAL

Respecto del plan de copamiento policial que se desarrolla desde el viernes pasado en el barrio Meiggs, Orrego sostuvo que es un paso "necesario pero no suficiente" ante el conflicto de la seguridad desencadenada por el comercio ilegal, teniendo en cuenta que Estación Central y Santiago no son las únicas zonas afectadas por estos hechos.

El gobernador apuntó que, independiente de la intervención de las policías, debe haber "una estrategia mucho más integral, intercomunal e intersectorial" en tres principales ámbitos: la recuperación de espacios públicos, la persecución penal y también en la reinserción laboral para aquellas personas que no son parte de estas mafias.

"O esta estrategia es regional o esto se va a reproducir como la teoría del globo, donde tú aprietas el globo por un lado y se expande por el otro", metaforizó la autoridad.