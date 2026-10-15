Banda robó 70 computadores desde liceo de Quinta Normal

Un grupo de siete delincuentes ingresó durante la madrugada de este jueves al Liceo Polivalente San José de la Preciosa Sangre, en la comuna de Quinta Normal, y sustrajo computadores y teléfonos celulares.

De acuerdo con el fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, los sujetos "proceden a forzar uno de los portones exteriores, ingresando al establecimiento, rompiendo también varias puertas interiores y así entrando a algunas salas y sustrayendo desde el interior de este colegio diversas especies: alrededor de 70 computadores y 46 teléfonos celulares".

"Las especies fueron avaluadas por las autoridades del establecimiento educacional en una suma aproximada de 30 millones de pesos", agregó.

Para trasladar las especies, los delincuentes utilizaron contenedores de basura, cargándolos hasta el vehículo en el que llegaron.

Debido a la cantidad de artículos sustraídos, algunos de los involucrados huyeron a pie, mientras otros abandonaron el lugar en el automóvil.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias, que incluyen peritajes en el establecimiento y la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables y establecer su paradero.