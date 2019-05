Lagos Weber: "Este es un Gobierno que hace mal las cosas"

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) advirtió en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que el Gobierno de Sebastián Piñera "hace mal las cosas" y cuestionó que el Mandatario califique de "antipatriotas" a quienes no piensan como él.

El Mandatario aludió al "patriotismo" de los parlamentarios para aprobar el proyecto de Admisión Justa y la reforma a las pensiones, luego de que ambos fueran rechazados el lunes en comisiones, pero este jueves la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar la reforma previsional.

"Este es un Gobierno que hace mal las cosas", aseguró el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, y agregó que "estuvieron a punto de fracasar nuevamente en el tema de las pensiones, hoy le rechazaron el tema de lo de educación y eso no es porque seamos obstruccionistas".

"Está bien, ellos pueden usar ese adjetivo", dijo el parlamentario, pero dijo creer que "cualquiera que esté escuchando va a coincidir conmigo, al menos en parte, en que si un Gobierno no tiene mayoría en el Parlamento (...) en cualquier democracia civilizada, cualquier sistema presidencial o parlamentario en que no hay mayoría en el Parlamento, el Gobierno tiene que tener la capacidad de interlocutar y de generar las condiciones".

Lagos Weber indicó que en la discusión de la reforma a las pensiones "lo consiguió, quebró a la oposición en el tema de reforma previsional, pero va generando un cuadro negativo a los entendimientos: muy malo".

"Siento que Piñera no cuida los climas"

Sobre la alusión que hizo Piñera al "patriotismo", el senador sostuvo que "no es sano ese tipo de lenguaje y no tiene ni que ver con la reforma... ¿por qué va a ser antipatriota alguien que no piensa como él?".

"Estamos hablando de una democracia", enfatizó Lagos Weber.

Incluso, dio cuenta que "no hay Presidente desde que recuperamos la democracia que se haya referido así a la oposición. Ni el Presidente (Patricio) Aylwin, ni el Presidente (Eduardo) Frei, ni mi viejo (Ricardo) Lagos tuvo esa manera de hablarle a la oposición, tratarlos de antipatriotas".

"Siento que no cuida los climas. Un Presidente no puede hacer eso", sentenció.